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Сборник Сергея Курехина «Немой свидетель» переиздадут спустя 30 лет после первой публикации

В нем редкие и малознакомые тексты создателя культовой «Поп-механики» и ведущего героя перестроечного авангарда: автодиалоги, путевые заметки, литературные сценарии, драматические либретто и идеи теле- и радиопроектов. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой издательской группы «Эксмо-АСТ»

17 июля во всех книжных страны ищем переиздание культового сборника текстов Сергея Курехина «Немой свидетель» от серии «Голоса» издательства «Азбука». Оригинальное содержание сборника дополнили статьей «Морфология Поп-механики» — о создании и эволюции культового коллектива. В оформлении обложки использована архивная фотография Курехина.

«Сергей Курехин был настоящий человек-оркестр. Он был музыкантом, экспериментировал на сцене, его безумно интересовал феномен популярного. Не случайно его главный музыкальный проект назывался «Поп(улярная)-механика». Курехин также оставил после себя и некоторое количество разножанровых текстов. Они открывают еще одну сторону Капитана. Абсурдистские, смешные, а иногда серьезные, но никогда не скучные», — добавляет редактор издания Мария Нестеренко.

«Гротескный роман-путешествие с политической сатирой, фантасмагорией и зарисовками советской повседневности» вышел в 1997 году и представлял сборник интервью, провокационных философских заметок, сценариев, эссе и заявок на телепроекты. В сборнике Курехин интервьюирует самого себя — через абсурдистские диалоги о политике, искусстве и собственной «куриной» природе. 

«Немой свидетель» существовал и как телевизионная программа (совместно с режиссером Дмитрием Месхиевым) о музыкальной истории XX века, раскрытой со стороны «эмоционального субъективизма» — через призму психоанализа и скандальных гипотез. Передача собрала хаотичный микс из редких видеоархивов, игровых эпизодов и уникальных тем. Среди самых интересных, например, исследования влияния вуду на джаз Луи Армстронга или оккультных практик Алистера Кроули на творчество Дэвида Боуи.

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