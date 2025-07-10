Сборник Сергея Курехина «Немой свидетель» переиздадут спустя 30 лет после первой публикации

17 июля во всех книжных страны ищем переиздание культового сборника текстов Сергея Курехина «Немой свидетель» от серии «Голоса» издательства «Азбука». Оригинальное содержание сборника дополнили статьей «Морфология Поп-механики» — о создании и эволюции культового коллектива. В оформлении обложки использована архивная фотография Курехина.

«Сергей Курехин был настоящий человек-оркестр. Он был музыкантом, экспериментировал на сцене, его безумно интересовал феномен популярного. Не случайно его главный музыкальный проект назывался «Поп(улярная)-механика». Курехин также оставил после себя и некоторое количество разножанровых текстов. Они открывают еще одну сторону Капитана. Абсурдистские, смешные, а иногда серьезные, но никогда не скучные», — добавляет редактор издания Мария Нестеренко.

«Гротескный роман-путешествие с политической сатирой, фантасмагорией и зарисовками советской повседневности» вышел в 1997 году и представлял сборник интервью, провокационных философских заметок, сценариев, эссе и заявок на телепроекты. В сборнике Курехин интервьюирует самого себя — через абсурдистские диалоги о политике, искусстве и собственной «куриной» природе.

«Немой свидетель» существовал и как телевизионная программа (совместно с режиссером Дмитрием Месхиевым) о музыкальной истории XX века, раскрытой со стороны «эмоционального субъективизма» — через призму психоанализа и скандальных гипотез. Передача собрала хаотичный микс из редких видеоархивов, игровых эпизодов и уникальных тем. Среди самых интересных, например, исследования влияния вуду на джаз Луи Армстронга или оккультных практик Алистера Кроули на творчество Дэвида Боуи.

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