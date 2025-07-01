Что читать в июле: 13 отличных новых книг

«Хоррор-сказка для взрослых» лауреата «Нацбеста» Михаила Елизарова, препарирование образов «крутых парней» в фильмах Тарантино и Спайка Ли, а также свежий взгляд на творчество Достоевского, саркастичные эссе об импрессионистах и хроники о взрослении в Китае времен «культурной революции» Мао Цзэдуна — Собака.ru рассказывает о новинках литературы, на которые стоит обратить внимание.
Главное
Михаил Елизаров «Юдоль» (18+)
Камбэк лауреата «Нацбеста» и «Русского Букера», автора бестселлеров «Земля» и «Библиотекарь» (в 2023 году вышла экранизация с Никитой Ефремовым!). В центре новой «хоррор-сказки для взрослых» — старик, крадущий у мальчика волшебный артефакт, чтобы воскресить дьявола. По словам Елизарова, его книга — оммаж советскому кино для детей.
«Редакция Елены Шубиной»
Джулиан Барнс «Открой глаза» (16+)
Эссеист и лауреат Букеровской премии препарирует творчество Ван Гога, Дега, Магритта, Мане, Сезанна и других живописцев со свойственной ему живостью слога, ироничностью и неизменной наблюдательностью. В оригинале книга была опубликована еще в 2015 году (и спустя пять лет вышла и в России). Свежее переиздание дополнено семью новыми эссе, которые впервые переведены на русский.
«Азбука», перевод: Вера Ахтырская, Владимир Бабков, Дарья Горянина, Марина Давыдова, Игорь Мокин, Анна Савиных, Мария Сарабьянова, Виктор Сонькин, Александра Борисенко
Николай Власов «Немцы после войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм» (16+)
Каким оказалось общество Германии после окончания Второй мировой в 1945 году и как оно трансформировалось? А также как «излечиться» от диктатуры, идеологии насилия и национального превосходства и построить работающую демократию? Такими вопросами в своей книге задается историк и профессор СПбГУ Николай Власов.
«Альпина нон-фикшн»
Петр Дружинин «Текст Достоевского» (18+)
Жанр на стыке детектива и научной работы — «историко-филологические разыскания». Анализируя издававшиеся Федором Достоевским и его братом Михаилом журналы «Эпоха» и «Время», а также «Записки из Мертвого дома», «Двойника» и «Игрока», историк Петр Дружинин дополняет биографию писателя новыми фактами и раскрывает ранее неизвестные источники его текстов.
«НЛО»
Обложка каталога «Издательства Европейского университета». Обложка сборника пока не утверждена.
Сборник «"Пока я жива, живешь и ты". Женские дневники блокадного Ленинграда» (18+)
Восемь женщин, переживших блокаду Ленинграда, и их дневники о том периоде их жизни. Это воспоминания геолога Воскресенской, преподавателя Воробьевой, домохозяйки Борель, военной медсестры Бритвиной, директора детского дома Горбуновой, партработницы Капитоновой, школьницы Каретниковой и студентки Кондратьевой.
«Издательство Европейского университета»
Что еще почитать
Цзоу Цзинчжи «Дом номер девять» (18+)
Книга из лонг-листа «Букера»-2023 — воспоминания ее автора Цзоу Цзинчжи о детстве в Китае времен «культурной революции» Мао Цзэдуна. Это описание быта и трагедий маленьких людей, рутинности горя и растрачивания молодости — со всеми «признаками времени»: ссылкой в деревню из Пекина, уличными играми в красных гвардейцев и «перевоспитания» подростков коммунистическим трудом.
NoAge, перевод: Ольга Козлова
Сьюзан Фрайман «Крутые парни и второй пол» (18+)
Профессор Университета Вирджинии предлагает новую оптику для исследования фильмов Квентина Тарантино и Спайка Ли — через призму маскулинности с незименной дерзостью и самообладанием. Фрайман анализирует, что такое «романтика плохого парня» и как «гангстеры» отстраиваются от проявлений феминности.
«НЛО», перевод: Иван Лабутин
Александра Ручьева «Заводские настройки» (16+)
Дебют уральской писательницы и металлурга — история семье заводчан, рассказанная от имени девушки-инженера. Книга — автофикшен, пронизанная не хтонью, а воспоминаниями о взрослении и любовью к ремеслу.
«Редакция Елены Шубиной»
Гирдир Элиассон «Реквием» (18+)
Медитативный исландский роман о рекламщике Йоунасе, который бережно заносит в записную книжку ритмы всех услышанных звуков: от свиста чайника до ветра. Его цель — создать совершенное музыкальное произведение, оказавшись в одном ряду по меньшей мере с Моцартом.
NoAge, перевод: Ольга Маркелова
Александр Иличевский «Элегии для N.» (18+)
Лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» Александр Иличевский (автор романа «7 октября», гремевшего зимой во всех медиа!) создает синтез автобиографии с философией, где воспоминания о московских улицах и холмах Калифорнии соединяются с размышлениями о саморазвитии и осмыслением одиночества.
«НЛО»
К. А. Терина «Все мои птицы» (16+)
Фантастический мир К. А. Териной состоит из следующих слагаемых. Это магический реализм + стимпанк + лавкрафтовские мотивы. Пожалуй, только в таком литературном пространстве могут сосуществовать разумный пчелиный рой и мальчик, который прячет боль в музыкальной шкатулке. Бонус — авторские иллюстрации.
«Редакция Елены Шубиной»
Альфани Гвидо «История богатства на Западе. Как боги среди людей» (16+)
Исследователь экономического неравенства исчерпывающе объясняет, откуда взялся феномен Eat the Rich. А именно, как богатые семьи веками накапливали капиталы, а общество меняло к этому отношение: от восхищения до порицания.
«Лед», перевод: Александра Яковлева
Гастон Башляр «Право грезить. Очерки по эстетике» (18+)
Французский философ анализирует феномен воображения в искусстве, поэзии, прозе и сновидениях. Спойлер: оказывается, грезы — символ нашего единства с природой, а еще неотъемлемое условие целостности личности. Так что мечтатели могут расслабиться!
Ad Marginem, перевод: Нина Кулиш
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