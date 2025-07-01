Что читать в июле: 13 отличных новых книг

Джулиан Барнс «Открой глаза» (16+)

Эссеист и лауреат Букеровской премии препарирует творчество Ван Гога, Дега, Магритта, Мане, Сезанна и других живописцев со свойственной ему живостью слога, ироничностью и неизменной наблюдательностью. В оригинале книга была опубликована еще в 2015 году (и спустя пять лет вышла и в России). Свежее переиздание дополнено семью новыми эссе, которые впервые переведены на русский.

«Азбука», перевод: Вера Ахтырская, Владимир Бабков, Дарья Горянина, Марина Давыдова, Игорь Мокин, Анна Савиных, Мария Сарабьянова, Виктор Сонькин, Александра Борисенко