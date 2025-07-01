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Книги

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Что читать в июле: 13 отличных новых книг

«Хоррор-сказка для взрослых» лауреата «Нацбеста» Михаила Елизарова, препарирование образов «крутых парней» в фильмах Тарантино и Спайка Ли, а также свежий взгляд на творчество Достоевского, саркастичные эссе об импрессионистах и хроники о взрослении в Китае времен «культурной революции» Мао Цзэдуна — Собака.ru рассказывает о новинках литературы, на которые стоит обратить внимание.

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«Редакция Елены Шубиной»

Михаил Елизаров «Юдоль» (18+)

Камбэк лауреата «Нацбеста» и «Русского Букера», автора бестселлеров «Земля» и «Библиотекарь» (в 2023 году вышла экранизация с Никитой Ефремовым!). В центре новой «хоррор-сказки для взрослых» — старик, крадущий у мальчика волшебный артефакт, чтобы воскресить дьявола. По словам Елизарова, его книга — оммаж советскому кино для детей.

«Редакция Елены Шубиной»

«Азбука»

Джулиан Барнс «Открой глаза» (16+)

Эссеист и лауреат Букеровской премии препарирует творчество Ван Гога, Дега, Магритта, Мане, Сезанна и других живописцев со свойственной ему живостью слога, ироничностью и неизменной наблюдательностью. В оригинале книга была опубликована еще в 2015 году (и спустя пять лет вышла и в России). Свежее переиздание дополнено семью новыми эссе, которые впервые переведены на русский.

«Азбука», перевод: Вера Ахтырская, Владимир Бабков, Дарья Горянина, Марина Давыдова, Игорь Мокин, Анна Савиных, Мария Сарабьянова, Виктор Сонькин, Александра Борисенко

«Альпина нон-фикшн»

Николай Власов «Немцы после войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм» (16+)

Каким оказалось общество Германии после окончания Второй мировой в 1945 году и как оно трансформировалось? А также как «излечиться» от диктатуры, идеологии насилия и национального превосходства и построить работающую демократию? Такими вопросами в своей книге задается историк и профессор СПбГУ Николай Власов.

«Альпина нон-фикшн»

«НЛО»

Петр Дружинин «Текст Достоевского» (18+)

Жанр на стыке детектива и научной работы — «историко-филологические разыскания». Анализируя издававшиеся Федором Достоевским и его братом Михаилом журналы «Эпоха» и «Время», а также «Записки из Мертвого дома», «Двойника» и «Игрока», историк Петр Дружинин дополняет биографию писателя новыми фактами и раскрывает ранее неизвестные источники его текстов.

«НЛО»

Обложка каталога «Издательства Европейского университета». Обложка сборника пока не утверждена.
«Издательство Европейского университета»

Обложка каталога «Издательства Европейского университета». Обложка сборника пока не утверждена.

Сборник «"Пока я жива, живешь и ты". Женские дневники блокадного Ленинграда» (18+)

Восемь женщин, переживших блокаду Ленинграда, и их дневники о том периоде их жизни. Это воспоминания геолога Воскресенской, преподавателя Воробьевой, домохозяйки Борель, военной медсестры Бритвиной, директора детского дома Горбуновой, партработницы Капитоновой, школьницы Каретниковой и студентки Кондратьевой.

«Издательство Европейского университета»

Что еще почитать

NoAge

Цзоу Цзинчжи «Дом номер девять» (18+)

Книга из лонг-листа «Букера»-2023 — воспоминания ее автора Цзоу Цзинчжи о детстве в Китае времен «культурной революции» Мао Цзэдуна. Это описание быта и трагедий маленьких людей, рутинности горя и растрачивания молодости — со всеми «признаками времени»: ссылкой в деревню из Пекина, уличными играми в красных гвардейцев и «перевоспитания» подростков коммунистическим трудом.

NoAge, перевод: Ольга Козлова

«НЛО»

Сьюзан Фрайман «Крутые парни и второй пол» (18+)

Профессор Университета Вирджинии предлагает новую оптику для исследования фильмов Квентина Тарантино и Спайка Ли — через призму маскулинности с незименной дерзостью и самообладанием. Фрайман анализирует, что такое «романтика плохого парня» и как «гангстеры» отстраиваются от проявлений феминности.

«НЛО», перевод: Иван Лабутин

«Редакция Елены Шубиной»

Александра Ручьева «Заводские настройки» (16+)

Дебют уральской писательницы и металлурга — история семье заводчан, рассказанная от имени девушки-инженера. Книга — автофикшен, пронизанная не хтонью, а воспоминаниями о взрослении и любовью к ремеслу.

«Редакция Елены Шубиной»

NoAge

Гирдир Элиассон «Реквием» (18+)

Медитативный исландский роман о рекламщике Йоунасе, который бережно заносит в записную книжку ритмы всех услышанных звуков: от свиста чайника до ветра. Его цель — создать совершенное музыкальное произведение, оказавшись в одном ряду по меньшей мере с Моцартом.

NoAge, перевод: Ольга Маркелова

«НЛО»

Александр Иличевский «Элегии для N.» (18+)

Лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» Александр Иличевский  (автор романа «7 октября», гремевшего зимой во всех медиа!) создает синтез автобиографии с философией, где воспоминания о московских улицах и холмах Калифорнии соединяются с размышлениями о саморазвитии и осмыслением одиночества.

«НЛО»

«Редакция Елены Шубиной»

К. А. Терина «Все мои птицы» (16+)

Фантастический мир К. А. Териной состоит из следующих слагаемых. Это магический реализм + стимпанк + лавкрафтовские мотивы. Пожалуй, только в таком литературном пространстве могут сосуществовать разумный пчелиный рой и мальчик, который прячет боль в музыкальной шкатулке. Бонус — авторские иллюстрации.

«Редакция Елены Шубиной»

Лед

Альфани Гвидо «История богатства на Западе. Как боги среди людей» (16+)

Исследователь экономического неравенства исчерпывающе объясняет, откуда взялся феномен Eat the Rich. А именно, как богатые семьи веками накапливали капиталы, а общество меняло к этому отношение: от восхищения до порицания.

«Лед», перевод: Александра Яковлева

Ad Marginem

Гастон Башляр «Право грезить. Очерки по эстетике» (18+)

Французский философ анализирует феномен воображения в искусстве, поэзии, прозе и сновидениях. Спойлер: оказывается, грезы — символ нашего единства с природой, а еще неотъемлемое условие целостности личности. Так что мечтатели могут расслабиться!

Ad Marginem, перевод: Нина Кулиш

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