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Как менялся русский язык за 100 лет? Расскажут (бесплатно!) в детской интерактивной программе литературного музея «ХХ век»

Игровое путешествие в мир детской литературы XX века через рассказы Зощенко, сказки Чуковского, стихи Маршака и Хармса. 

Иллюстрация Алексея Пахомова
Фрагмент афиши. Предоставлено литературным музеем «ХХ век»

Иллюстрация Алексея Пахомова

4 июля в новом пространстве литературного музея «ХХ век» — Ледовом дворце на проспекте Пятилеток, 1 — стартует просветительский проект для детей и семей «Леля и Минька зовут в гости!». События программы бесплатны и будут регулярными: каждую пятницу с 11:00 до 16:00 до конца лета.

Дети от 5 до 12 лет и их родители узнают, как менялся русский язык за прошедший век. В «Издательской лаборатории» расскажут, как создавать книгу — от замысла до его реализации, а школьники (будущее журналистики!) попробуют себя в ролях редактора, корректора и дизайнера. Участники получат призы, а родители — идеи для домашнего творчества.

События программы проведут по литературной классике — начиная от игры-бродилки по мотивам рассказов Зощенко и «Веселых чижей» по одноименному стихотворению Сергея Маршака и Даниила Хармса до кулинарного ЛОТО и квиза «Знатоки литературы».

Подробнее можно узнать здесь.

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