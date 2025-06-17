Благотворительный книжный фестиваль «Фонарь» проведут в пользу «Упсала-цирка» в Петербурге

Сейчас идет сбор книг, которые будут продавать на большой благотворительной книжной барахолке. Все собранные средства пойдут в пользу цирка для хулиганов «Упсала-цирк». Издания можно приносить в точки сбора по всему городу или устраивайте свои: в офисе, подъезде, коворкинге или любимом кафе. Собирают все: детские и взрослые книги, нонфикшн и романы, сборники рассказов и комиксы, словари и сборники рецептов, красивые альбомы и классные журналы, ноты, настолки, книжки на разных языках, путеводители и виммельбухи! А те книги, которые не найдут нового владельца, пойдут в сельские библиотеки.

«Ждем все, что вы прочитали или не прочитали, что откладывали для «Фонаря» весь год или нашли случайно на полке, все, чем вы готовы поделиться с другими читателями — пусть книжки живут свою лучшую востребованную жизнь, пусть они будут доступны и прочитаны не раз», — говорит команда благотворительного книжного фестиваля «Фонарь».

Куда можно приносить книги:

«Упсала-цирк» (Свердловская наб., 44, пн-пт с 12 до 20)

«Перед прочтением сжечь» (ул. Радищева, 17-19, ежедневно с 10 до 22)

«Во весь голос» (ул. Маяковского, 19, ежедневно с 10 до 22)

«Самокат» (Кронверкский проспект 63/31, пн-пт с 11 до 20, сб и вс с 11 до 19)

«Дом детской книги» (Саперный пер, 10, 8Н, пн-пт: с 10:30 до 19:00)

«Гудвин» (Чкаловский пр. 15, к. 7, лит. А, помещение 302, пн-пт 10:00–19:00)

Семейный теплый бассейн Aqua Cadabra (П. С., ул. Профессора Попова, 23, ежедневно c 8 до 22)

Культурный центр ЕСОД (Большая Разночинная ул., 25, ежедневно с 9 до 21)

Пиф-Паф бар и парикмахерская (Набережная канала Грибоедова, 31, ежедневно, с 11 до 02)

Театр «Кот Вильям» (пр. Испытателей, д.30 к.2 лит. А. БЦ Level up, 3 этаж, ежедневно, с 11 до 17)

Магазин российских брендов с аутентичным дизайном «8» (Казанская ул., 8 – 10, ежедневно с 12 до 22)

Медиатека Французского института (Невский пр., 12 Пн-пт, с 12 до 19, сб с 12 до 16)

«Библиотека Друзей» (Московское шоссе, 2, пн-пн с 10 до 21, сб — выходной, вс с 10 до 18)

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (Богатырский пр., 9, пн-пт с 11 до 19, вс с 10 до 18. Книги можно оставить в библиотеке с пометкой ОКП)

Детская библиотека «Компас» (ул. Туристская, д. 11, к. 1 (ст. метро «Беговая»), вт-пт с 11 до 19, сб с 10 до 18)

Центральные детские библиотеки им. Пушкина (Большая Морская, д.33, ежедневно с 10 до 20; Маяковского, 27, ежедневно 10:00-20:00; Марата, 72, ежедневно с 10 до 20; 3-я Советская, 8, ежедневно с 10 до 20; Новгородская, 5, ежедневно с 10 до 20)

Подробную информацию можно найти тут.

0+