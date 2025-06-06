В Петербурге пройдет второй «Пушкин-фест» — нон-стоп марафон со спектаклями, концертами и артом

Параллельно пройдут мастер-классы и мини-лекции: от коротких бесед о жизни и творчестве Пушкина до практических занятий по каллиграфии и технике старинных рукописей, а также музыкально-литературные коллаборации, где чтение пушкинских отрывков аккомпанируется живым исполнением струнного квартета.

В 19:00 пройдет гала-концерт «Музыкальный экипаж Пушкина» в исполнении симфонический оркестр «Северная симфония», хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина под управлением Фабио Мастранджелло. Специальным гостем станет солист Михайловского театра Александр Безруков, а ведущим — Николай Смирнов. Прозвучат фрагменты опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», вокальный цикл «Пушкинские песни» композиторов XIX–XX веков и инструментальные миниатюры, а также сюита из мелодий, упомянутых в текстах поэта.

Весь день на территории фестиваля действует акция «Пушкинская карта»: молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту непосредственно на месте — представители «Почта Банка» работают в зоне регистрации с 12:00 до 18:00. По карте можно участвовать в других культурных мероприятиях города бесплатно или со скидкой в течение всего года.

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