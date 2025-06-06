В Петербурге пройдет второй «Пушкин-фест» — нон-стоп марафон со спектаклями, концертами и артом

Записывайте в календари — уже завтра в Юсуповском саду при Петербургском университете путей сообщения пройдет однодневный театрально-музыкальный опен-эйр.
7 июня в Петербурге пройдет «Пушкин-фест 2025» — однодневный нон-стоп марафон (с 12 до 20!) по случаю дня рождения Александра Пушкина. Вход на все события программы свободный. До 18:00 в Юсуповском саду будут размещены несколько интерактивных площадок, каждая из которых представляет собой мини-спектакль или инсталляцию по мотивам пушкинского наследия. Так, в старинных телефонных будках проекта «Позвони поэту» прозвучат архивные записи с голосами Ахмадулиной, Блока, Маяковского, Цветаевой и Бродского. А по аллеям сада проедет «Пушкинский экипаж».
В программе — короткие мизансцены, объединяющие драматургию Пушкина, современную музыку и цифровое искусство: диалоги Онегина и Татьяны, фрагменты из «Маленьких трагедий». А в «Живой галерее» представят портреты литературных героев — Онегина, Татьяны, Ленского, Пугачева, Годунова и других.
Параллельно пройдут мастер-классы и мини-лекции: от коротких бесед о жизни и творчестве Пушкина до практических занятий по каллиграфии и технике старинных рукописей, а также музыкально-литературные коллаборации, где чтение пушкинских отрывков аккомпанируется живым исполнением струнного квартета.
В 19:00 пройдет гала-концерт «Музыкальный экипаж Пушкина» в исполнении симфонический оркестр «Северная симфония», хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина под управлением Фабио Мастранджелло. Специальным гостем станет солист Михайловского театра Александр Безруков, а ведущим — Николай Смирнов. Прозвучат фрагменты опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», вокальный цикл «Пушкинские песни» композиторов XIX–XX веков и инструментальные миниатюры, а также сюита из мелодий, упомянутых в текстах поэта.
Весь день на территории фестиваля действует акция «Пушкинская карта»: молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту непосредственно на месте — представители «Почта Банка» работают в зоне регистрации с 12:00 до 18:00. По карте можно участвовать в других культурных мероприятиях города бесплатно или со скидкой в течение всего года.
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