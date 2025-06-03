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Литературная премия «Большая книга» объявила шорт-лист номинантов 2025 года

В этом году премия присуждается в двух номинациях «Художественная литература» и «Нон-фикшн», в каждой из них объявят одного лауреата.

Вячеслав Курицын
Собака.ru

Вячеслав Курицын

Номинация «Нон-фикшн»:

  • Зоя Богуславская «Халатная жизнь»
  • Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»
  • Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»
  • Вячеслав Курицын «Главная русская книга. О "Войне и мире" Л. Н. Толстого»
  • Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»
  • Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»
  • Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой»

В «Художественной прозе»:

  • Анна Баснер «Парадокс Тесея»
  • Вера Богданова «Семь способов засолки душ»
  • Эдуард Веркин «Сорока на виселице»
  • Андрей Дмитриев «Ветер Трои»
  • Илья Кочергин «Запасный выход»
  • Майя Кучерская «Случай в маскараде»
  • Анна Шипилова «Скоро Москва»

«В этом сезоне премия «Большая книга» переживает обновление. Вступили в силу новые правила — теперь претенденты соревнуются в двух номинациях («Художественная проза» и «Нон-фикшн»), в каждой номинации будет только один лауреат. Конечно, окончательные выводы делать пока преждевременно, но уже сейчас, на стадии формирования длинного списка, у меня как у председателя Совета экспертов есть четкое ощущение, что премиальный процесс стал более справедливым. Отдельное рассмотрение художественных и документальных текстов сделало нашу работу более понятной и логичной. Длинный список сезона 2025 года стал немного менее длинным (извините за тавтологию), чем обычно — 26 художественных работ и 14 работ в жанре нон-фикшн, в сумме — 40 (в двух предыдущих сезонах было не менее 50). Это логично: ведь и количество будущих лауреатов тоже сократилось с трех до двух, зато это будут лауреаты-чемпионы, без иерархии занятых мест. Как всегда, длинный список получился разнообразным — в нем представлены и признанные мастера, и новые имена, разные жанры и типы письма. Радует и географический размах. Теперь наступает самый напряженный и интересный этап нашей работы — выбор финалистов премии. Их список будет объявлен уже скоро — 3-го июня, на нашем традиционном Литературном обеде», — отметил председатель Совета экспертов, драматург Дмитрий Данилов.

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