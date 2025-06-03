Литературная премия «Большая книга» объявила шорт-лист номинантов 2025 года

В «Художественной прозе»:

Анна Баснер «Парадокс Тесея»

Вера Богданова «Семь способов засолки душ»

Эдуард Веркин «Сорока на виселице»

Андрей Дмитриев «Ветер Трои»

Илья Кочергин «Запасный выход»

Майя Кучерская «Случай в маскараде»

Анна Шипилова «Скоро Москва»

«В этом сезоне премия «Большая книга» переживает обновление. Вступили в силу новые правила — теперь претенденты соревнуются в двух номинациях («Художественная проза» и «Нон-фикшн»), в каждой номинации будет только один лауреат. Конечно, окончательные выводы делать пока преждевременно, но уже сейчас, на стадии формирования длинного списка, у меня как у председателя Совета экспертов есть четкое ощущение, что премиальный процесс стал более справедливым. Отдельное рассмотрение художественных и документальных текстов сделало нашу работу более понятной и логичной. Длинный список сезона 2025 года стал немного менее длинным (извините за тавтологию), чем обычно — 26 художественных работ и 14 работ в жанре нон-фикшн, в сумме — 40 (в двух предыдущих сезонах было не менее 50). Это логично: ведь и количество будущих лауреатов тоже сократилось с трех до двух, зато это будут лауреаты-чемпионы, без иерархии занятых мест. Как всегда, длинный список получился разнообразным — в нем представлены и признанные мастера, и новые имена, разные жанры и типы письма. Радует и географический размах. Теперь наступает самый напряженный и интересный этап нашей работы — выбор финалистов премии. Их список будет объявлен уже скоро — 3-го июня, на нашем традиционном Литературном обеде», — отметил председатель Совета экспертов, драматург Дмитрий Данилов.