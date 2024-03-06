Эксклюзив: отрывок из последнего романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», опубликованного через 10 лет после его смерти

Переводчица книги, кандидат филологических наук, преподаватель, лауреат премии «Ясная поляна»

«В каждом тексте Гарсиа Маркеса читателю есть кого любить. Не желая „спойлерить“ основную сюжетную линию „Увидимся в августе“, мы поделились с «Собака.ru» описанием самого симпатичного из второстепенных персонажей — дочери главной героини.

Восемнадцатилетняя Микаэла собирается уйти в монастырь, но пока суть да дело, ни в чем себе не отказывает. Очень похожий образ мы находим в «Хронике объявленной смерти»: там вскользь упоминается сестра повествователя, монахиня, которую мучает похмелье, потому что всю ночь она гуляла на свадьбе, и можно догадаться, что это автобиографическая подробность (у автора было десять только родных братьев и сестер плюс несколько единокровных).

В этом романе мастера не так много аллюзий, он не нарочито интертекстуальный, в нем нет ничего сложного с точки зрения языка, кроме, пожалуй, фирменных, гарсиамаркесовских цепочек метафор, нанизанных друг на друга и сложно поддающихся переводу на русский язык. Незавершенности в тексте нет. Эта история с началом и концом и с внутренней логикой. Хотя некоторые временные несостыковки там действительно присутствуют. Но и их можно воспринимать как обычное для Гарсиа Маркеса обращение к циклическому времени.

„Увидимся в августе“ — возвращение к стилистике повести „Полковнику никто не пишет“. Новая тема, которая прослеживается в романе — жизнь женщины в пору расцвета. И отношения с матерью — вообще со всем, что ее окружает. И особенно — отношения со смертью».