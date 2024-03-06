Эксклюзив: отрывок из последнего романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», опубликованного через 10 лет после его смерти

6 марта, в день рождения мастера магического реализма, колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса (1927–2014), одновременно во всем мире и в России в «АСТ Neoclassic» вышел его последний роман «Увидимся в августе». Это история о жизни женщины в пору расцвета и отношениях со смертью. На момент написания книги лауреат Нобелевской премии ее не издал, посчитав недостаточно совершенной, но спустя 10 лет его сыновья Родриго и Гонсало Гарсиа Барча перечитали текст и решили все-таки обнародовать. «Собака.ru» публикует эксклюзивный фрагмент романа и комментарий переводчицы Дарьи Синицыной.
Обложка романа создана с помощью нейросетей
Единственным, что нарушало спокойствие семьи, было поведение очаровательной бунтарки Микаэлы. Она упорно старалась убедить родителей: в нынешние времена участь монахини — уже не та, что была прежде, а на заре третьего тысячелетия, она твердо уверена, отменят даже обет целомудрия. Мать, что любопытно, сердилась на Микаэлу по иным причинам, чем отец — тот, в общем, не возражал против ее призвания, поскольку музыкантов в семье и так хватало. Сама Анна Магдалена когда-то училась играть на трубе, но не преуспела. Все, однако, превосходно пели.
В дочери же его раздражала недавно обретенная жизнерадостная привычка: не спать по ночам. Был случай, когда Микаэла зашла слишком далеко: исчезла на все выходные со своим мулатом-трубачом. В полицию обращаться не пришлось, поскольку все приятели из богемной молодежи прекрасно знали, куда отправилась парочка: они поехали на остров. Анна Магдалена пережила запоздалый ужас. Микаэла, желая утешить ее, поделилась неожиданным поступком: оказывается, она возложила розу на бабушкину могилу. Непонятно было, правду она говорила или врала, но Анне Магдалене совершенно не хотелось выяснять. Она только сказала, что дочери следовало прежде посоветоваться с ней, ведь некоторых подробностей Микаэла не знала:
— Бабушка ненавидит розы.
Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес во время вручения Нобелевской премии по литературе, 1982
Доменико Амарис понимал дочь, но из солидарности перечил жене и, как всегда, оказывался в самом уязвимом положении. К счастью, Микаэла пошла на уступки и в течение нескольких месяцев полуночничала только по выходным. Она часто ужинала дома, ежедневно болтала по телефону не меньше трех часов и до поздней ночи смотрела, запершись у себя в комнате, фильмы, где постоянно что-то взрывалось и кто-то громко кричал, наполняя весь дом атмосферой ужаса. К замешательству родителей, в беседах за столом она выказывала деятельную осведомленность и зрело судила о недавних культурных событиях. По счастливой случайности Анна Магдалена узнала, что бесконечные телефонные разговоры дочь вела не с джазовым ухажером, а с монахиней из Босоногих кармелиток, официально ответственной за катехизацию, и решила, что это меньшее из двух зол. (…)
Микаэла приняла постриг у Босоногих кармелиток на обычной монастырской мессе. Анна Магдалена с мужем оделись, как на похороны, а вот Микаэла явилась с опозданием на час после очередной бессонной ночи, в материнском уипиле, старых кедах, и в руках держала косметичку, а также подаренный кем-то накануне альбом Вана Моррисона. Падре с загипсованной рукой и землистым лицом, почти подросток, прочел ей жизнерадостную проповедь и дал последний шанс отступиться, если она не уверена в своем призвании. Анне Магдалене хотелось бы пустить по дочери прощальную слезу, но в торжественной обстановке не получилось.
Дарья Синицына
Переводчица книги, кандидат филологических наук, преподаватель, лауреат премии «Ясная поляна»
«В каждом тексте Гарсиа Маркеса читателю есть кого любить. Не желая „спойлерить“ основную сюжетную линию „Увидимся в августе“, мы поделились с «Собака.ru» описанием самого симпатичного из второстепенных персонажей — дочери главной героини.
Восемнадцатилетняя Микаэла собирается уйти в монастырь, но пока суть да дело, ни в чем себе не отказывает. Очень похожий образ мы находим в «Хронике объявленной смерти»: там вскользь упоминается сестра повествователя, монахиня, которую мучает похмелье, потому что всю ночь она гуляла на свадьбе, и можно догадаться, что это автобиографическая подробность (у автора было десять только родных братьев и сестер плюс несколько единокровных).
В этом романе мастера не так много аллюзий, он не нарочито интертекстуальный, в нем нет ничего сложного с точки зрения языка, кроме, пожалуй, фирменных, гарсиамаркесовских цепочек метафор, нанизанных друг на друга и сложно поддающихся переводу на русский язык. Незавершенности в тексте нет. Эта история с началом и концом и с внутренней логикой. Хотя некоторые временные несостыковки там действительно присутствуют. Но и их можно воспринимать как обычное для Гарсиа Маркеса обращение к циклическому времени.
„Увидимся в августе“ — возвращение к стилистике повести „Полковнику никто не пишет“. Новая тема, которая прослеживается в романе — жизнь женщины в пору расцвета. И отношения с матерью — вообще со всем, что ее окружает. И особенно — отношения со смертью».
Отрывок предоставлен пресс-службой издательской группы «Эксмо-АСТ».
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