В Главном штабе объявили лауреатов первой литературной премии имени Даниила Гранина

22 мая в Главном штабе Эрмитажа наградили лауреатов первой Литературной премии имени Даниила Гранина. Событие прошло в рамках юбилейного XX Петербургского международного книжного салона.

В шорт-лист премии попали 11 работ из 165 произведений авторов из 51 города России, а также Грузии, Израиля, Казахстана и США.

Лауреатов из короткого списка выбирали в трех номинациях:

«Большая проза» — главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев за роман «Вольнодумцы» («Лимбус-Пресс»).

«Малая проза» — выпускник Литературного института и Института стран Азии и Африки, бывший лесник Алтайского заповедника Илья Кочергин за сборник повестей и рассказов «Запасный выход». (АСТ: «Редакция Елены Шубиной»).

— выпускник Литературного института и Института стран Азии и Африки, бывший лесник Алтайского заповедника Илья Кочергин за сборник повестей и рассказов «Запасный выход». (АСТ: «Редакция Елены Шубиной»). «Искатели» (за научные идеи, технологии и прогресс в художественном произведении) — София Агачер за роман «Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта» («Вече»).

На вручении премии директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что Гранин «был человеком, умевшим ощущать нерв современности. В разные периоды все его книги были не просто так, всегда точны».