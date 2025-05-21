Букеровскую премию впервые получил сборник рассказов. Это антология о жизни индианок в патриархальных общинах

Международный «Букер» впервые достался за сборник рассказов. Работа над книгой «Heart Lamp» велась с 1990 по 2023 год, в нее вошли 12 рассказов о жизни женщин и девочек в патриархальных общинах на юге Индии. Каждый из них вдохновлен личным опытом тех, кто обращался к Муштак за помощью. Это первый сборник, написанный на языке каннада, и первый перевод Муштак на английский язык. Кроме того, сама Бану Муштак стала первым индийским писателем, получившим «Букера».

«Это нечто по-настоящему новое для английского читателя. Он бросает вызов и расширяет наши представления о переводе. Эти красивые, напряженные, жизнеутверждающие истории поднимаются из языка каннада, перемежаясь с необычайным социально-политическим богатством других языков и диалектов. В них говорится о жизни женщин, репродуктивных правах, вере, касте, власти и угнетении», — отметил председатель жюри Международной Букеровской премии 2025 года Макс Портер.