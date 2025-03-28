В России выпустят «утерянный» роман Эдуарда Лимонова «Москва майская»

Он написан в Париже в 1986 году, но рассказывает о событиях 1969 года – когда молодой поэт вместе с первой гражданской женой Анной Рубинштейн приехал покорять Москву.
Основные события романа Эдуарда Лимонова «Москва майская» развиваются в три дня — 18-20 мая. Однако в целом он охватывает гораздо больший временной промежуток. «На этот жизненный этап нарратор смотрит уже после Америки, и это авторское сверхзрение делает повествовательную оптику особенно интересной. До "Москвы майской" написана вся нью-йоркская трилогия и две книги харьковской, это талант писателя в его расцвете. Никаких авторитетов и рамок, абсолютные свобода и смелость. Лимонов рассказывает нам, как он прибыл в Москву с одним чемоданом, о постоянных поисках жилья, о фиктивной свадьбе ради прописки и главное — о стремлении к той самой творческой столичной поэтической среде, о которой он столько слышал», — отмечают в издательстве «Альпина.Проза», которое выпускает книгу.
Среди героев книги — Арсений Тарковский, Леонид Губанов, Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков, Александр Галич, Генрих Сапгир, Давид Самойлов, Виктор Пивоваров и многие другие. Когда роман был закончен, Лимонов показал его с целью издания Марье Васильевне Розановой, но она отсоветовала его издавать — либо из-за «рыхлого» текста, либо из-за нежелания получить реакцию от живых на тот момент героев книги. Второй вариант, отмечают в «Альпине», «кажется более вероятным».
Из воспоминаний, июль 2008 года:
За 14 лет пребывания в Париже в моей библиотеке скопилось свыше 5.000 книг. Когда переезжал в Россию, эти книги оставил приятелю Мишелю Бидо. Он сложил их в картонные коробки, а затем перенёс в подвал. Долгое время я не знал, что с моей библиотекой. Лишь несколько лет назад выяснилось, что часть книг постигла печальная судьба: Мишель отправился в очередное путешествие, на хозяйстве остался бывший капрал Иностранного легиона. От Мишеля долгое время не было весточки, все подумали, что он погиб, и капрал стал растапливать камин книгами. Первое, что он бросал в пламя огня, были книги с автографами и документы на иностранном языке. Он также спалил мою неопубликованную книгу «Москва Майская». Мне казалось, что она слабая, по этой причине и не издавал. А сегодня, наверное, напечатал бы... Жалко, конечно, книг.
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