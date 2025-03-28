В России выпустят «утерянный» роман Эдуарда Лимонова «Москва майская»

Основные события романа Эдуарда Лимонова «Москва майская» развиваются в три дня — 18-20 мая. Однако в целом он охватывает гораздо больший временной промежуток. «На этот жизненный этап нарратор смотрит уже после Америки, и это авторское сверхзрение делает повествовательную оптику особенно интересной. До "Москвы майской" написана вся нью-йоркская трилогия и две книги харьковской, это талант писателя в его расцвете. Никаких авторитетов и рамок, абсолютные свобода и смелость. Лимонов рассказывает нам, как он прибыл в Москву с одним чемоданом, о постоянных поисках жилья, о фиктивной свадьбе ради прописки и главное — о стремлении к той самой творческой столичной поэтической среде, о которой он столько слышал», — отмечают в издательстве «Альпина.Проза», которое выпускает книгу.

Среди героев книги — Арсений Тарковский, Леонид Губанов, Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков, Александр Галич, Генрих Сапгир, Давид Самойлов, Виктор Пивоваров и многие другие. Когда роман был закончен, Лимонов показал его с целью издания Марье Васильевне Розановой, но она отсоветовала его издавать — либо из-за «рыхлого» текста, либо из-за нежелания получить реакцию от живых на тот момент героев книги. Второй вариант, отмечают в «Альпине», «кажется более вероятным».