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Книги

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Эксклюзив! В «Левашовском хлебозаводе» пройдет фестиваль искусства книг и книг об искусстве — с презентациями новых изданий, выставкой и паблик-токами

Магистральная тема этого года — исследование природы коллекционирования и собирательства как способа познания мира.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

«Коллекционирование — это не просто накопление редкостей, а стремление придать форму хаосу, превращая его в осмысленную систему», — комментируют в пресс-службе Левашовского хлебозавода. 

В рамках фестиваля искусства книг и книг об искусстве masters х Ad Marginem речь пойдет о различных практиках собирательства, о частных и институциональных архивах, а также о роли художников, издателей, авторов и читателей в процессе коллекционирования. Главный акцент сделан на том, как в этом многообразии находит свое место книга.

Фестиваль начнется 29 и 30 марта традиционной презентацией совместной серии книг по современному искусству от Ad Marginem и masters. Кроме того, свои стенды представят издательства Музея современного искусства «Гараж», Европейского университета в Петербурге, издательство V-A-C Press, Иван Лимбах, А+А, книжный магазин «Конец прекрасной эпохи» и букинистический магазин «Академия».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Фестиваль включает также секцию графики с работами локальных арт-площадок и галерей: masters, DiDi Gallery, Nikolay Evdokimov Gallery и «Северного аукционного дома».

В Гостиной Левашовского хлебозавода будет представлена графическая artist-book художника Никиты Алексеева «Your First Book», созданная в лаборатории экспериментального печатного искусства Пиранези LAB в 2021 году. Серия из 27 работ обращена к теме азбуки — первой и одной из важнейших в становлении человека книг.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Публичная программа фестиваля охватит презентацию новой серии книг One cup book со стратегическим партнером «Яндекс Книги», лекции, паблик-токи, детские мастерские и лаборатории. В дискуссионной программе выступят: основательница и директор школы masters Полина Бондарева, директор Ad Marginem Михаил Котомин, исполнительный директор Ad Marginem и сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский, а также куратор и галерист Марина Лошак, искусствовед Илья Доронченков, руководитель Дома творчества Переделкино Дарья Беглова и другие.

В рамках параллельной программы участники смогут посетить Новую Академию Изящных Искусств с Марией Новиковой, мастерскую Александры Гарт и читку романа Константина Вагинова «Гарпагониада».

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