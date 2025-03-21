Эксклюзив! В «Левашовском хлебозаводе» пройдет фестиваль искусства книг и книг об искусстве — с презентациями новых изданий, выставкой и паблик-токами

«Коллекционирование — это не просто накопление редкостей, а стремление придать форму хаосу, превращая его в осмысленную систему», — комментируют в пресс-службе Левашовского хлебозавода.

В рамках фестиваля искусства книг и книг об искусстве masters х Ad Marginem речь пойдет о различных практиках собирательства, о частных и институциональных архивах, а также о роли художников, издателей, авторов и читателей в процессе коллекционирования. Главный акцент сделан на том, как в этом многообразии находит свое место книга.

Фестиваль начнется 29 и 30 марта традиционной презентацией совместной серии книг по современному искусству от Ad Marginem и masters. Кроме того, свои стенды представят издательства Музея современного искусства «Гараж», Европейского университета в Петербурге, издательство V-A-C Press, Иван Лимбах, А+А, книжный магазин «Конец прекрасной эпохи» и букинистический магазин «Академия».