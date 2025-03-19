Эрмитаж представит интерактивную игру «До Луны и обратно» в рамках Недели детской и юношеской книги

Главное событие Всероссийской недели детской и юношеской книги в Петербурге — интерактивная игра-путешествие «До Луны и обратно» пройдет в Общественном форуме Главного штаба Эрмитажа с 20 по 30 марта. Основой игры послужит сюжет книги «Незнайка на Луне», которой в этом году исполняется 60 лет. Участники, (дети 6–14 лет, а также взрослые) отправятся в космическое путешествие и выполнят интерактивные задания (квесты, головоломки, творческие челленджы).

Помимо игры, программа включает мастер-классы, встречи с писателями и иллюстраторами, лекции по популяризации науки. Проект подготовлен Эрмитажем совместно с Петербургской центральной детской библиотекой имени Пушкина.

«Герои бывают разные, особенно книжные. Одни учат нас своим сильным и храбрым примером, вдохновляют на подвиги, другие — воспитывают в нас лучшие человеческие качества и пробуждают самые светлые чувства. А есть такие герои, с которыми мы учимся вместе — путешествуем с ними по их литературной вселенной, страницу за страницей проживая трудности и победы. Таким героем для нескольких поколений детей и взрослых стал Незнайка. Его персонаж — не портрет образцового мальчишки, а честный и настоящий образ живого ребенка, непоседливого, неугомонного, с неиссякаемой жаждой деятельности, новых знаний и приключений», — комментируют в пресс-службе музея.

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