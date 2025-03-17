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Лот дня: рукопись Александра Блока выставлена на торги «Литфонд» за 1,7 млн (!) рублей

Выставлена настоящая редкость «музейного уровня» — стихотворение «Ловлю дрожащие, хладеющие руки ...», 1915 года с автографом. Рассказываем подробности об аукционе и выбираем субъективный топ лотов.

Александр Блок. Рукопись стихотворения «Ловлю дрожащие, хладеющие руки...». 1915 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Александр Блок. Рукопись стихотворения «Ловлю дрожащие, хладеющие руки...». 1915 год

Рукопись (карандаш на бумаге) стихотворения Александра Блока датируют 1915 годом — в таком же варианте текст был опубликован в газете «Утро России». Подлинность автографа подтвердила научный сотрудник Отдела новейшей русской литературы Пушкинского дома Елена Гончарова. Этот лот выставят 20 марта на торгах аукционного дома «Литфонд» вместе с другими библиофильскими раритетами из Петербурга. Стартовая цена редкости — 1,7 млн рублей.

"Заумники" / Алексей Крученых, Григорий Петников, Велимир Хлебников, обложка и знак Александра Родченко. М.: "ЕУЫ", 1921 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

"Заумники" / Алексей Крученых, Григорий Петников, Велимир Хлебников, обложка и знак Александра Родченко. М.: "ЕУЫ", 1921 год

В топе лотов также сборник стихотворений Алексея Крученых, Велимира Хлебникова и Григория Петникова «Заумники» 1921 года — в издательской иллюстративной обложке Александра Родченко и возможным коллажом Крученых. В содержании — его статьи о заумном языке «Победа без конца!», «Декларация заумного языка», «Монументальность глыб», «Люд и лад» Хлебникова, а также статьи о деятельности футуристов и библиографический обзор «Футу-зау на Кавказе» и «Футуризм в Москве» за подписью «Е.Л.». Стартовая цена — 300 тысяч рублей.

Шарль Бодлер. "Цветы зла" / с 42 оригинальными офортами Лобеля-Рише, 1923 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Шарль Бодлер. "Цветы зла" / с 42 оригинальными офортами Лобеля-Рише, 1923 год

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Дебютирует на российских торгах декадентский сборник Шарля Бодлера «Цветы зла» — с 42 оригинальными офортами известного французского графика Алмери Лобеля-Рише (оформлял тексты Ги де Мопассана, Оскара Уайльда и Эдгара По!). На аукционе представлен именной экземпляр — он принадлежал полковнику Жаку Виллему. Выставлен по стартовой цене в 150 тысяч рублей.

Эдуард Лимонов, "Мой отрицательный герой. Стихи 1976–1982 годов". М.:" Глагол", 1995 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Эдуард Лимонов, "Мой отрицательный герой. Стихи 1976–1982 годов". М.:" Глагол", 1995 год

Еще один хайлайт аукциона — редкий сборник Эдуарда Лимонова «Мой отрицательный герой. Стихи 1976–1982 годов» — вторая поэтическая книга писателя. Экземпляр со «стоматологическим» автографом и многочисленной авторской правкой. На титульном листе присутствует дарственная: «Элине от автора стихов Спасибо за зубы! Сборник издан с таким количеством ошибок что от стыда за издателя у меня того и гляди заболят свежие зубы Э. Лимонов». Выставлен по стартовой цене 30 тысяч рублей.

Подробнее об аукционе и других лотах можно узнать здесь.

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