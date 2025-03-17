Лот дня: рукопись Александра Блока выставлена на торги «Литфонд» за 1,7 млн (!) рублей

Еще один хайлайт аукциона — редкий сборник Эдуарда Лимонова «Мой отрицательный герой. Стихи 1976–1982 годов» — вторая поэтическая книга писателя. Экземпляр со «стоматологическим» автографом и многочисленной авторской правкой. На титульном листе присутствует дарственная: «Элине от автора стихов Спасибо за зубы! Сборник издан с таким количеством ошибок что от стыда за издателя у меня того и гляди заболят свежие зубы Э. Лимонов». Выставлен по стартовой цене 30 тысяч рублей.

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