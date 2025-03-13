В «Мишке» устроят «Коммуналку» — с благотворительным книжным маркетом, дискуссиями и афтепати

Целый день 22 марта проводим под эгидой объединения книжного сообщества Петербурга. В программе «Коммуналки» книжный маркет от топовых локальных издательств и московских гостей: Individuum, Popcorn Books, Ad Marginem и moloko plus, их петербургских шоурумов хиты привезут издательства «Новое литературное обозрение» и «Самокат».

Соседствовать с book-маркетом будет гаражная распродажа, вырученные средства от которой пойдут на поддержку благотворительную организацию «Тебе поверят», деятельность которой направлена на сокращение уровня сексуализированного насилия над детьми и подростками. В рамках феста (до 20 марта!) свои книги можно принести во «Все Свободны», кофейню «Le Moniteur», книжная лавку «Поляндрии».