В «Мишке» устроят «Коммуналку» — с благотворительным книжным маркетом, дискуссиями и афтепати

Петербургское комьюнити представят «Сеанс», «Издательство Ивана Лимбаха», NoAge, «Издательство Европейского Университета», а также книжные «Все Свободны», «Желтый двор» и «Порядок слов».
Целый день 22 марта проводим под эгидой объединения книжного сообщества Петербурга. В программе «Коммуналки» книжный маркет от топовых локальных издательств и московских гостей: Individuum, Popcorn Books, Ad Marginem и moloko plus, их петербургских шоурумов хиты привезут издательства «Новое литературное обозрение» и «Самокат».
Соседствовать с book-маркетом будет гаражная распродажа, вырученные средства от которой пойдут на поддержку благотворительную организацию «Тебе поверят», деятельность которой направлена на сокращение уровня сексуализированного насилия над детьми и подростками. В рамках феста (до 20 марта!) свои книги можно принести во «Все Свободны», кофейню «Le Moniteur», книжная лавку «Поляндрии».
«Коммуналка» станет и площадкой для обсуждения:
- 13:00 - 14:00 — издатель, основатель проекта Pollen (знакомят с андеграундной американской литературой!) Владимир Вертинский расскажет «О планах издательства Pollen fanzine»
- 14:30 - 16:00 — дискуссия «Почему мы продолжаем собираться вокруг книг?». Участники: Максим Мамлыга, Олег Филиппов, Любовь Беляцкая, Яна Верзун, Кристина Терещенко.
- 16:30 - 17:30 — основатель «Синема Рутин» Владимир Митрофанов и редактор журнала Кирилл Старков обсудят «Как сейчас запустить
успешныйнезависимый журнал».
- 18:00 - 19:00 — Команда зина «Выходные данные» расскажут «Зачем говорить о проблемах в книжной индустрии?». Модератор: Максим Мамлыга.
В завершении вечера свои сеты поставят книжные диджеи: Данил Богдан из KGallery и (по-настоящему родной в «Мишке» человек — брат экс-арт-дира Ивана Уткина aka Dj Selezen) Лев Уткин из «Конец прекрасной эпохи».
Фестиваль «Коммуналка» пройдет 22 марта в баре «Мишка» на Конногвардейском бульваре, 4.
16+
Комментарии (0)