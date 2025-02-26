А вы знали, что такое «русская сервировка», а «замшевая» водка и почему появилась традиция расписываться на меню? Эти и другие традиции коронационных банкетов, свадебных обедов, охотничьих трапез и других придворных застолий описаны в книге и онлайн-проекте.
Совместно с сетью «Магнит» и фондом «Эрмитаж XXI век» Эрмитаж выпустил книгу «Архив придворного гастронома. Меню трапез российского императорского двора из коллекции Государственного Эрмитажа с очерками и рецептами». Издание рассказывает о гастрономических традициях российской монархии, особенностях меню и сервировки царских застолий, а также включает оригинальные рецепты блюд, популярных при дворе.
В основу проекта легли исторические архивы Эрмитажа. В книге подробно рассматриваются: праздничные обеды и банкеты (в том числе коронационные торжества Александра III и Николая II), меню императорских приемов (таких, как на 300-летие Дома Романовых!), а также очерки истории бумажного меню — как оформлялись бланки для дворцовых трапез, какие русские художники создавали эскизы.
Специально для проекта команда медиаплатформы Gastronom.ru адаптировала каждое из блюд на редакционной кухне под современные реалии. Так, в отдельном приложении включены рецепты кулинарных шедевров XVIII–XIX веков — русский суп, фаршированная пулярда, бараньи котлеты, гурьевская каша и царская пасха с пенками.
Увидеть часть рецептов можно на медиа-платформе gastronom.ru в рамках проекта «Царская кухня».
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