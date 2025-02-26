В основу проекта легли исторические архивы Эрмитажа. В книге подробно рассматриваются: праздничные обеды и банкеты (в том числе коронационные торжества Александра III и Николая II), меню императорских приемов (таких, как на 300-летие Дома Романовых!), а также очерки истории бумажного меню — как оформлялись бланки для дворцовых трапез, какие русские художники создавали эскизы.

Специально для проекта команда медиаплатформы Gastronom.ru адаптировала каждое из блюд на редакционной кухне под современные реалии. Так, в отдельном приложении включены рецепты кулинарных шедевров XVIII–XIX веков — русский суп, фаршированная пулярда, бараньи котлеты, гурьевская каша и царская пасха с пенками.

Увидеть часть рецептов можно на медиа-платформе gastronom.ru в рамках проекта «Царская кухня».