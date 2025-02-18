Лот дня: уничтоженное (!) издание «Избранное» Бориса Пастернака в коллекционной сохранности выставят на торги «Литфонда»

Впервые на российском аукционе представят специальный выпуск журнала Verve 1954 года, посвященный Пабло Пикассо — с 12 оригинальными цветными литографиями из серии «Сюита из 180 рисунков Пикассо». Номер был собран под руководством критика, издателя и коллекционера — Терьяда, вместе с мастерами-печатниками Фрерами в культовой парижской типографии Mourlout. Стартовая цена лота: 150 тысяч рублей.

«Прошлой зимой, с середины декабря по конец января 1954 года, Пикассо неустанно работал над этой серией рисунков, которые входят в число самых прекрасных, смелых, самых пронзительно человечных из всех, что он создал за свою долгую и блестящую карьеру... Мы опубликовали серию рисунков полностью. Они образуют органическое целое, рожденное бурным порывом творческого духа, и исключение любого из его элементов было бы увечьем. Все рисунки воспроизведены в точном размере оригиналов и в хронологическом порядке их создания», — рассказывал Терьяд.