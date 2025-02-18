Лот дня: уничтоженное (!) издание «Избранное» Бориса Пастернака в коллекционной сохранности выставят на торги «Литфонда»

Тираж стихотворного сборника пустили под нож после разгромной критики. Труды будущего лауреата Нобелевской премии (за культовый роман «Доктор Живаго») сочли оторванными от народа, аполитичными и безыдейными. Рассказываем подробнее об этом и других интересных лотах.
Борис Пастернак, сборник "Избранное", М.: Советский писатель, 1948 год (Уничтоженное издание в коллекционной сохранности)
Чудом сохранившуюся копию (чрезвычайная редкость!) уничтоженного тиража поэтического сборника 1948 года «Избранное» Бориса Пастернака выставят на торгах аукционного дома «Литфонд» 20 февраля вместе с другими библиофильскими раритетами из Петербурга. Стартовая цена лота: 600 тысяч рублей.
Иван Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии. СПб.: Ижд. автора; Тип. Н. Греча; Тип. Санкт-Петербургского губернского правления, 1839-1842.
(Карта Петербурга 1838 года) Иван Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии. СПб.: Ижд. автора; Тип. Н. Греча; Тип. Санкт-Петербургского губернского правления, 1839-1842.
В топе лотов также краеведческая жемчужина — комплект из четырех томов издания «Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии», выпущенный в четырех частях в 1839-1842 годах историком Иваном Иваном Пушкаревым. Автор ключевых описаний Петербурга обращался в архивы Святейшего Синода, министерств Императорского Двора, Уделов, Народного просвещения, финансов и других. Лот выставлен по стартовой цене в 200 тысяч рублей.
Verve. № 29/30, 1954: Сюита из 180 рисунков Пикассо / пред. Терьяда, ст. М. Лейриса. Нью-Йорк: Harcourt, Brace and Company, 1954 год
Verve. № 29/30, 1954: Сюита из 180 рисунков Пикассо / пред. Терьяда, ст. М. Лейриса. Нью-Йорк: Harcourt, Brace and Company, 1954 год
Verve. № 29/30, 1954: Сюита из 180 рисунков Пикассо / пред. Терьяда, ст. М. Лейриса. Нью-Йорк: Harcourt, Brace and Company, 1954 год
Впервые на российском аукционе представят специальный выпуск журнала Verve 1954 года, посвященный Пабло Пикассо — с 12 оригинальными цветными литографиями из серии «Сюита из 180 рисунков Пикассо». Номер был собран под руководством критика, издателя и коллекционера — Терьяда, вместе с мастерами-печатниками Фрерами в культовой парижской типографии Mourlout. Стартовая цена лота: 150 тысяч рублей.
«Прошлой зимой, с середины декабря по конец января 1954 года, Пикассо неустанно работал над этой серией рисунков, которые входят в число самых прекрасных, смелых, самых пронзительно человечных из всех, что он создал за свою долгую и блестящую карьеру... Мы опубликовали серию рисунков полностью. Они образуют органическое целое, рожденное бурным порывом творческого духа, и исключение любого из его элементов было бы увечьем. Все рисунки воспроизведены в точном размере оригиналов и в хронологическом порядке их создания», — рассказывал Терьяд.
В топе лотов также антология «авиационной» поэзии «Лет: Авио-стихи» 1923 года с обложкой и фотомонтажами Александра Родченко — редчайшее издание впервые представлено на российском аукционе. В сборнике опубликована лирика Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского, Андрея Платонова, Николая Асеева, Валерия Брюсова, Сергея Городецкого и других. Тексты дополнены обложкой и тремя фотомонтажами Родченко. Лот выставлен по стартовой ставке в 130 тысяч рублей.
На предстоящем аукционе представлена «Книга Маркизы» 1918 года, оформленная книжной графикой художника Константина Сомова. Редкое издание воссоздает атмосферу эротической литературы XVIII века с произведениями Вольтера, Казановы и полусотни других авторов. Сомов выпустил издание вслед за австрийским литературным критиком Францем Блеем. Обновленная антология была дополнена пикантной графикой (которую немецкие цензоры не дали опубликовать!) и отпечатана в цельнокожаном переплете с орнаментированным тиснением в последней типографии императорского двора Р. Голике и А. Вильборг. К лоту прилагаются два пробных оттиска иллюстраций. Стартовая цена — 120 тысяч рублей.
Среди хайлайтов аукциона также уникальное издание из ограниченной серии куратора Жана Леймари «Монотипии. 1961–1965». Тираж – 1575 экземпляров, а данный лот – из особой части тиража в 100 копий, выполненный в издательском коленкоровом переплете с иллюстрированной суперобложкой. В комплект входит оригинальный офорт «Явление» Марка Шагала, напечатанный на японской бумаге, а также автограф художника. Экземпляр, впервые представленный на российском аукционе, выставлен по стартовой цене 120 тысяч рублей.
Среди хайлайтов уникальная подборка фотопортретов дочерей Николая II, в том числе серия неопубликованных кадров. В общей коллекции — 56 снимков великокняжных Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, из которых 10, отмеченные крестами, никогда не публиковались. Особый интерес представляет набор из трех фотографий, сделанных в Царском Селе в 1913 году. Стартовая цена лота — 80 тысяч рублей.
Иоганн Баптист Хоманн. Топографическое изображение Новой Русской Королевской Резиденции и Морского Города С.-Петербурга, начало 1720-х годов
Среди топовых краеведческих лотов также топографическая гравюра на меди с акварелью от Иоганна Баптиста Хоманна с планом застройки Петербурга 1717–1718 годов. Карта включает Васильевский остров (образ которого основан на чертежах Тризини), план течения Невы, врата Рая, апостола Петра с ключами, декоративный картуш с Аполлоном и форт Кроншлот. Стартовая цена — 70 тысяч рублей.
Среди хайлайтов выделяют первое издание знаменитой детской книжки «Лето в Царском Селе. Рассказы для детей» Поленовой Марии — детской писательницы и художницы-портретистки, матери Василия Поленова. Библиофильская редкость представлена с 11 цветными иллюстрациями и нотами. На титуле — надпись «Мушке от Марии Александровны Мещерской». Издание воссоздает детство Поленовых, рассказывая о прогулках в парках Царского Села и беседах взрослых — своего рода хрестоматия для детей.
Подробнее об аукционе и других лотах можно узнать здесь.
18+
Комментарии (0)