Лот дня: «Тысяча и одна ночь» в восьми томах (!) с иллюстрациями петербургского художника Николая Ушина выставлена на торги «Литфонда»

В топе лотов также книга «Когутэй. Алтайский эпос» 1935 года издания. Иллюстрации выполнены графиком Александром Шишовым. Лот представлен по лидирующей ставке в 20 тысяч рублей.

На торгах можно увидеть и авантюрный роман русского поэта и прозаика Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных» 1935-1937 годов издания — один из популярнейших российских текстов второй половины XIX века. Три тома представлены за 17 тысяч рублей.