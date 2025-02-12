Лот дня: «Тысяча и одна ночь» в восьми томах (!) с иллюстрациями петербургского художника Николая Ушина выставлена на торги «Литфонда»

Визуальный ряд в книгах выполнен петербургским театральным художником Николаем Ушиным с оглядкой на старинные восточные издания и рукописи. Выбрали для вас (субъективно!) самые интересные лоты предстоящего аукциона.
Серию книг «Тысяча и одна ночь» в восьми томах с иллюстрациями выставят на торгах аукционного дома «Литфонд» 20 февраля вместе с другими раритетами советского издательства «Academia» (1921–1937 года), специализировавшегося на научной и художественной литературе. Стартовая цена лота: 100 тысяч рублей.
Марсель Пруст, "Под сенью девушек в цвету", 1928 год (в суперобложке)
Еще одним хайлайтом предстоящих торгов стал том «Под сенью девушек в цвету» Марселя Пруста из цикла «В поисках за утраченным временем». Книга представлена в иллюстрированной издательской суперобложке, которая практически не встречаются на антикварном рынке. На торгах «Литфонда» лот представлен по лидирующей ставке в 26 тысяч рублей.
Александр Дюма, "Десять лет спустя", 1935 год (иллюстрация: Фред Моне)
Среди библиофильских раритетов также представлено произведение Александра Дюма «Десять лет спустя. Виконт де Бражелон» 1928-1929 годов. В издании сохранились многочисленные иллюстраций французского художника Фреда Моне. Серия из трех томов представлена по лидирующей ставке в 26 тысяч рублей.
В топе лотов также книга «Когутэй. Алтайский эпос» 1935 года издания. Иллюстрации выполнены графиком Александром Шишовым. Лот представлен по лидирующей ставке в 20 тысяч рублей.
На торгах можно увидеть и авантюрный роман русского поэта и прозаика Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных» 1935-1937 годов издания — один из популярнейших российских текстов второй половины XIX века. Три тома представлены за 17 тысяч рублей.
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