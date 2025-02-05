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В Фонтанном Доме показали экспериментальную инсталляцию «Обернулся» — философское размышление о границах памяти

Временная инсталляция в постоянной экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт» представляет «укрытые в саван» мемориальные вещи поэта. Это разговор о субъектности объектов и об осколках памяти, которые они сохраняют.

Budarina Elena / Shutterstock

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме представляет экспериментальный проект «Обернулся», который на две недели изменил облик постоянной экспозиции, посвященной поэту Иосифу Бродскому. С 28 января по 9 февраля тотальная инсталляция архитектора Сергея Падалко с памятными вещами классика оказалась скрытой от глаз посетителей: все вещи поэта укутаны в пленку.

Как упоминает куратор проекта Павел Котляр, обернутость в целлофан этих предметов символична — после вынужденного отъезда поэта из Ленинграда родители завернули полки в его уголке в Полутора комнатах. Они хотели защитить и уберечь вещи до возвращения сына, которому так и не суждено было случиться.

Так, музей предлагает взглянуть на «Натюрморт» не как на собрание мемориальных предметов, но как на философско-поэтическое высказывание. Временное сокрытие вещей создает образ покрывала забвения — напоминания о том, что вернуть или оживить прошлое невозможно даже через его подлинные следы. Главная идея инсталляции — в размышлении о границах реальности, восприятии и памяти.

Куратором проекта выступил Павел Котляр. Упаковкой экспозиции занимался Юрий Сучков. 

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