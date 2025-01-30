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Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун анонсировал выход новой книги — первой за 9 лет!

Ею станет очередной роман из серии «Роберт Лэнгдон» The Secret of Secrets («Секрет всех секретов») — продолжение культовых приключений профессора истории искусств и религиозной «символогии», известных по киноэкранизациям. 

KerrysWorld / Shutterstock

«Секрет всех секретов» – новый роман Дэна Брауна из серии, подарившей «Код да Винчи»,  выйдет на полках зарубежных книжных уже 9 сентября 2025 года. Как отмечается на официальном сайте писателя, сюжет книги развернется в Праге, которую главный герой посетит чтобы услышать лекцию Кэтрин Соломон — выдающегося специалиста по ноэтике, с которой у него недавно завязался роман. Кэтрин готовится к публикации книги, в которой изложены сенсационные открытия о природе человеческого сознания, способные поколебать устоявшиеся представления, сформированные веками. Однако жестокое убийство превращает поездку в хаос — Кэтрин исчезает вместе со своим рукописным трудом.

 Роберт Лэнгдон, профессор символики, отправляется в Прагу, чтобы посетить революционную лекцию Кэтрин Соломон — выдающегося специалиста по ноэтике, с которой у него недавно начались отношения. Кэтрин готовится к публикации книги, в которой изложены сенсационные открытия о природе человеческого сознания, способные поколебать устоявшиеся представления, сформированные веками. Однако жестокое убийство превращает поездку в хаос — Кэтрин исчезает вместе со своим рукописным трудом. Лэнгдон оказывается мишенью могущественной организации и преследуется таинственным убийцей, будто сошедшим со страниц древних пражских мифов.

Сам Браун рассказывает, что это «самая сложная и амбициозная книга, которую он когда-либо писал. Но и самая увлекательная. Работа над ней стала для него настоящим открытием».

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