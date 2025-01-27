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Леха Никонов, Антон Секисов и Алла Горбунова представляют «Проклятый Петербург» — сборник о городском мифе

Книгу-метакарту «для перемещений по темной, мистической стороне города дождей и ветров» выпускает издание книжного «Все свободны».

Антон Секисов
Фото: Константин Рассохин для Собака.ru

Антон Секисов

Алла Горбунова
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Алла Горбунова

Книжный «Все свободны» открыл предзаказ (доступен на сайте!) на сборник «Проклятый Петербург», который выйдет в издательстве в марте. Антология современной петербургской готики объединит произведения актуальных авторов — писателей, поэтов и музыкантов: Лехи Никонова, Алексея Поляринова, Аллы Горбуновой, Анны Козловой, Антона Секисова, Константина Сперанского и Максима Тесли. Также в сборник вошел текст победительницы опен-колла — Нургул Нурсагатовой.

«Петербургская готика неисчерпаема, и в нее, помимо сумрака и безысходности, вписана гоголевская ехидная ухмылка. В этом сборнике ведущие современные авторы, чьё творчество близко издательству "Все свободны", представили свои версии петербургского мифа: здесь закручиваются временные петли, на Васильевском острове наступает локальный конец света, а мёртвые поэты ходят по барам на улице Некрасова. Эта книга может стать вашей метакартой для перемещений по темной, мистической стороне города дождей и ветров», — отмечают в «Все свободны».

С момента своего открытия в 2017 году книжный магазин «Все свободны» выпустил 14 книг, включая одноименное издание.

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