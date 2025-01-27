Ксения Раппопорт, Алина Король и Валентина Ясень прочтут отрывки из романа-музыкальной пьесы «Шум» Рои Хена в «Подписных изданиях»

А сам автор присоединится к событию по Zoom, чтобы лично рассказать о своей работе.
Презентация романа «Шум» Рои Хена пройдет 3 февраля в «Подписных изданиях» в рамках вечера израильской литературы. Зрителей ждет уникальная программа: отрывки из книги прозвучат в исполнении известных петербургских актрис — Ксении Раппопорт, Алины Король и Валентины Ясень. Посетить событие можно свободно, зарегестрировавшись.
Рои Хен
Роман «Шум» — это музыкальная пьеса в трех частях, «каждая из которых раскрывается в своем ритме и тональности». Сквозь иронию, юмор и философские размышления Рои Хен проводит по шуму современной жизни, где переплетаются три женские судьбы — бабушки, матери и дочери.
Рои Хен — израильский писатель, драматург и переводчик с русского, французского и английского языков. По его пьесам, инсценировкам и переводам ставят спектакли в театре «Гешер» в Тель-Авиве. В своих работах Хен исследует современные мифы, израильскую культуру, эмиграцию и театр, его герои — люди вне социума.
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