Театральная библиотека проведет фестиваль «Чехов. Отражения» — к 165-летию со дня рождения классика

Театральная библиотека объявляет месяц Антона Чехова: с 19 января по 19 февраля под эгидой драматического творчества классика фестивальная программа соберет три библиотеки, два музея и 17 (!) театров, которые представят больше 20 постановок. События фестиваля пройдут в Учебном театре «На Моховой», в Театральной библиотеке, театрах имени Ленсовета, «Мастерская», «Суббота» и НДТ, Библиотеке имени Чехова, Военно-медицинском музее, Финском театре Петербурга, Социально-художественном и Театре имени Миронова, в «Драм.Площадке», МДТ, театрах на Садовой, Музкомедии и имени Комиссаржевской, Музее театрального и музыкального искусства, Малом театре кукол, Александринском, Союзе театральных деятелей и «Безусловном театре под руководством Евгения Царева».

В пуле хайлайтов: «Три сестры» и «Вишневый сад» Льва Эренбурга на сцене «Небольшого драматического театра», «Палата №6» и «Дядя Ваня» в постановке Льва Додина в МДТ, «Чайка» режиссеров Алексея Синицина и Чакчи Фросноккерс в МТК, а также лекция главреда газеты «Культурный Петербург» Сергея Ильченко, лекция-концерт «Взгляд композиторов

на произведения Чехова» в Музее театрального и музыкального искусства, встреча с руководителем творческо-исследовательской части БДТ Вениамином Капланом «Чехов на сцене БДТ».

В программе:

19 января, 18:00 — спектакль «Три сестры» в исполнении студентов 4 курса мастерской профессора Красовского в Учебном театре «На Моховой».

20 января, 11.00 — выставка «"Три сестры" Чехова — легенда Молодежного театра на Фонтанке» в Театральной библиотеке. Экспозиция продлится до 28 февраля.

20 января, 15:30 — Встреча с творческим составом спектакля «Три сестры» Молодежного театра

на Фонтанке в Театральной библиотеке.

на Фонтанке в Театральной библиотеке. 22 января, 19:00 — спектакль по рассказам писателя «Чехов. Хочется жить!» режиссера Анджея Бубеня в Театре имени Ленсовета.

22 января, 19:00 — «Платонов» Сцены из дачной жизни в постановке Сергея Панькова на сцене театра «Мастерская».

23 января, 17:30 — лекция искусствоведа Дарьи Рыбаковой «"Три сестры" на сцене: от бутафорских комаров до японских контратеноров» в Театральной библиотеке.

23 января, 19:00 — спектакль «Реникса» режиссера Татьяны Ворониной по мотивам «Трех сестер» в Театре «Суббота».

24 января, 19:00 — «Три сестры» Льва Эренбурга в НДТ.

24 января, 19:00 — вернисаж выставки «Врут все: А. П. Чехов в воспоминаниях современников» в Библиотеке имени Чехова.

24 января, 19:30 — «Палата № 6» Евгении Богинской на сцене Театра имени Ленсовета.

25 января, 12:00-17:00 — экспериментальная открытая лаборатория интерлингвистического театра «Медведь — по-фински Karhu» в Финском театре Петербурга. Повторы: 26, 27, 28 и 29 января,

25 января, 17:00 — музейное театрализованное представление «Доктор А. П. Чехов» в Военно-медицинском музее. Повтор: 1 и 8, а также 15 февраля.

26 января, 18:00 — джазовый вечер Паши Канторова в Библиотеке имени Чехова.

26 января, 20:00 — спектакль «Иванов. По Чехову» в постановке Татьяны Ра в Социально-художественном театре.

28 января, 19:00 — спектакль «Дядя Ваня» Алексея Морозова на сцене Театра имени Миронова.

28 января, 19:00 — постановка по рассказам и пьесам Чехова «Как бы чего не вышло» в Библиотеке имени Чехова.

29 января, 16:00 — лекция-беседа Сергея Ильченко из цикла «Загадки экранного Чехова»: фильм «Свадьба» (1944, режиссер – Исидор Анненский) в Театральной библиотеке.

29 января, 19:00 — спектакль «Загадочная натура» от школы-студии актерского и ораторского мастерства «Контекст» в Библиотеке имени Чехова.

29 января, 19:00 — спектакль-шутка «Летние комедии» режиссера Галины Бызгу на сцене «Лендока». Повтор: 5 февраля.

1 февраля, 19:00 — «Палата №6» Льва Додина на сцене МДТ.

2 февраля, 19:00 — «Дядя Ваня» Льва Додина на сцене МДТ.

3 февраля, 19:00 — «Дядя Ваня» Евгения Серзина на сцене Театра на Садовой.

4 февраля, 19:00 — спектакль «Вишневый сад» в постановке Уланбека Баялиева в Театре имени Ленсовета.

5 февраля, 18:00 — лекция историка Петра Гордеева «Чехов и Петербург» в Театральной библиотеке.

5 февраля, 19:00 — спектакль Романа Габриа «Моя дорогая Helene» по пьесе «Дядя Ваня» в Театре имени Комиссаржевской.

5 февраля, 19:00 — лекция-концерт «Взгляд композиторов на произведения Чехова» в Театре музыкальной комедии и Музее театрального и музыкального искусства.

7 февраля, 17:00 — Иммерсивная игра «Сюжет для небольшого рассказа» по пьесам Чехова от компании «НЕквесты» в Театральной библиотеке.

7 февраля, 19:00 — «Чайка» Алексея Синицина и Чакчи Фросноккерса на сцене Малого театра кукол.

7 февраля, 19:00 — «Вишневый сад» Льва Эренбурга в НДТ.

11 февраля, 19:00 — спектакль «Палата №6» режиссера Влада Фурмана в Театре имени Миронова.

12 февраля, 17:30 — лекция искусствоведа Ирины Кирилловой в Театральной библиотеке.

13 февраля, 16:00 — «Читаем Чехова» с Петром Семаком в Театральной библиотеке.

16 февраля, 14:00 — сценическая композиция Элеоноры Лукахиной по письмам Чехова, Книппер-Чеховой и монологам из пьес «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Свадьба», «Вишневый сад» «Театр мне, что ли, к черту послать?!» в постановке Нины Евдокимовой на сцене Театра имени Ленсовета.

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