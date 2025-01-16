Лот дня: рукопись песни «Прохожий» Виктора Цоя, которую выставят на торги «Литфонда»

Панк-рок хит «Прохожий» группы «Кино» на стихи Виктора Цоя вошел в культовый альбом «Группа крови». Девятой позиции в треклисте могло и не быть на финальном релизе: сам Цой считал песню «слабой», а формат 45-минутной кассеты попросту не вмещал все треки. Так, в одной из основных копий песня не поместилась и альбом тиражировался без нее. На торги «Литфонда» выставлена рукопись с текстом композиции и визой Нины Барановской, которая в тот период работала методистом в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, где базировался Рок-клуб. Ею подписано: «Разрешено исполнение на внутриклубных концертах [подпись] 4.04.86».

В рукописном варианте песня называется «Сильная личность (сатирическая зарисовка)». Эксперты считают, что как название, так и определение были предложены Цою Барановской, чтобы снять возможные вопросы цензоров к смыслу песни. Лот обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Стартовая стоимость — 1,5 млн рублей.