Лот дня: рукопись песни «Прохожий» Виктора Цоя, которую выставят на торги «Литфонда»

Композиция была написана лидером группы «Кино» в апреле 1986 года. Рассказываем о ней и о других лотах.
Автограф Виктора Цоя, рукопись песни «Прохожий» с визой Нины Барановской, 1986 год
Рукопись культовой песни «Прохожий» Виктора Цоя выставят на торгах аукционного дома «Литфонд» 23 января вместе с другими редкостями: первым посмертным изданием романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», эстампом гравюры Дюрера из собрания старых мастеров начала XVI века, вторым изданием «Войны и мира» Льва Толстого и гримасами Максима Горького. В первой сессии представят 360 лотов, в том числе редкие и ценные издания XVII-XX веков, антикварные фотографии, яркие образцы советской детской книги 1920-1960-х годов, автографы и рукописи культовых авторов и другие ценные раритеты из истории и искусства.
Первое посмертное издание великого романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени"
Панк-рок хит «Прохожий» группы «Кино» на стихи Виктора Цоя вошел в культовый альбом «Группа крови». Девятой позиции в треклисте могло и не быть на финальном релизе: сам Цой считал песню «слабой», а формат 45-минутной кассеты попросту не вмещал все треки. Так, в одной из основных копий песня не поместилась и альбом тиражировался без нее. На торги «Литфонда» выставлена рукопись с текстом композиции и визой Нины Барановской, которая в тот период работала методистом в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, где базировался Рок-клуб. Ею подписано: «Разрешено исполнение на внутриклубных концертах [подпись] 4.04.86».
В рукописном варианте песня называется «Сильная личность (сатирическая зарисовка)». Эксперты считают, что как название, так и определение были предложены Цою Барановской, чтобы снять возможные вопросы цензоров к смыслу песни. Лот обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Стартовая стоимость — 1,5 млн рублей.
Второе издание романа Льва Толстого "Война и Мир", 1868-1869 года
Еще одним хайлайтом предстоящих торгов стало первое посмертное издание Михаила Лермонтов «Герой нашего времени» 1843 года в двух частях: первую составили главы «Бэла», «Максим Максимыч», «Предисловие», «Журнал Печорина»: «I. Тамань», а во второй части представлены «Окончание Журнала Печорина»: «II. Княжна Мери» и «III. Фаталист». Стартовая стоимость лота — 500 тысяч рублей.
Среди библиофильских раритетов также второе издание главного русского романа Льва Толстого «Война и Мир» в шести томах (1868-1869 года). Оно вышло единовременно с первым и отличалось лишь незначительной стилистической правкой автора. На торгах «Литфонда» лот представлен по стартовой цене в 160 тысяч рублей.
Альбрехт Дюрер, «Святой Стефан, святой папа Сикст II (или святой Григорий) и святой Лаврентий», начало XVI века
В топе лотов также ксилография Дюрера из собрания эстампов старых мастеров: «Святой Стефан, святой папа Сикст II (или святой Григорий) и святой Лаврентий», созданная в начале XVI века. На оборотной стороне ксилографии сохранился штемпельный экслибрис собрания Аренбергов, представляющий собой три цветка мушмулы и девиз «Христос - мой защитник». В 1930-х годах гравюра попала в частное собрание художника-графика Геннадия Епифанова. Лидирующая стоимость лота — 360 тысяч рублей.
Также в торгах участвует и редкая фотография гримасничающего писателя Максима Горького, снятая на итальянском остове Капри в 1913 году. Лот происходит из архива деятеля революционного движения, литературоведа и педагога Василия Десницкого, которого связывала крепкая дружба с Горьким. Стартовая стоимость — 10 тысяч рублей.
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