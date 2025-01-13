Александр Сокуров, Лев Лурье и Татьяна Рахманова примут участие в фестивале «Порядка слов», приуроченном к 15-летию независимого книжного

15-летие культовый книжный «Порядок слов» будет праздновать целый (!) месяц — с 15 января по 15 февраля. Все события программы бесплатны, но по обязательной регистрации. Старт фестивалю даст встреча с режиссером Александром Сокуровым по следам декабрьского мастер-класса для студентов онлайн-школы кино-журнала «Сеанс». Расшифровка этого воркшопа легла в основу издания «Мастер-класс. Одно занятие в школе "Сеанс"», которое автор представит 15 января.

18 января — акустический концерт Умки и Горицвета.

19 января — Лев Лурье представит книгу «Вокруг Довлатова: материалы чтений "Дня Д" 2020-2023». Модератором встречи выступит директор фестиваля «День Д» и издатель книги Анастасия Принцева.

24 января — поэтический вечер Александра Скидана.

26 января — показ фильма «Королевство», представит режиссер картины Татьяна Рахманова и актеры — Игорь Филиппов, Андрей Ильин и Полина Гурьянова.

1 февраля — кинопрограмма короткого метра «Кочевни_цы» с работами слушателей курсов режиссера Марии Годованной.

8 февраля — мастер-класс «Текстильный коллаж» с художницей и куратором лектория «Порядка слов» Асей Мясниковой (с собой: иголки, нитки, «любимые кусочки ткани»).

14 февраля — Большие зимние поэтические чтения. Состав участников уточняется.

15 февраля — Концерт Марии Дубровиной.

Программа фестиваля будет дополняться.

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