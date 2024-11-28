Алексей Иванов выпустил сай-фай-киберпанк-роман о машинах-мутантах «Вегетация»

Фантастический роман Алексея Иванова «Вегетация», изданный в «Альпина.Проза», объединяет в себе элементы разных жанров — от постапокалипсиса и дизельпанка до роуд-муви и триллера. Продюсер писателя, Юлия Зайцева, сравнила книгу с «Пикником на обочине», «Обитаемым островом» братьев Стругацких и «Солярисом» Станислава Лема.

Действие романа происходит в недалеком будущем на Южном Урале — рядом с горой Ямантау, где из-за человеческого вмешательства лес мутировал и обрел независимый разум. Главный герой антиутопии — потерявший память ученый Павел Башенин, который пытается разобраться в изменившемся мире.

«...На земле возле машин под покровом из дерна с чистяком угадывались пять длинных и плоских бугров — как насыпи могил. Егор Лексеич наклонился, закряхтев, и потянул что-то внизу. Раздался ветхий треск, и дерн поехал в сторону. В руке у Егора Лексеича был край истлевшего спального мешка. Егор Лексеич завернул его, как одеяло, и в темной, волосатой от корешков земляной полости все увидели иссохший и бурый, как прошлогодняя картофелина, труп. — Вот они, — мрачно сказал Егор Лексеич. — Во сне умерли, а потом роща их досуха высосала. Пять мужиков с двух джипов. Верняк, что это бригада Солиста. Они еще в прошлом году поперлись на Ямантау...», — опубликовала в соцсетях продюсер писателя Юлия Зайцева.

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