Философ Денис Игнатьев расскажет о любви в рамках мини-курса от букиниста «Академия» в Doctrina et Nobiles

15 ноября букинистический магазин «Академия» и просветительский проект Doctrina et Nobiles запускают бесплатный (!) курс лекций о любви — три встречи, каждая из которых исследует различные аспекты любви, ее формы и значения в истории.

На первой лекции 15 ноября Денис Игнатьев расскажет о древнегреческом понимании любви и истоках ее осмысления в античной культуре. Диалог Платона «Пир» раскроет роль Эрота как силы, объединяющей людей и преодолевающей разобщенность.

На второй встрече 22 ноября речь пойдет о Средневековье, неоплатониках и христианских мыслителей, которые противопоставляли любовь плотскую и духовную, создавая напряженное противостояние романтической и прозаической любви.

«Торжество чувственного: гедонизм любви» 27 ноября погрузит в эпоху Возрождения и декаданса, когда любовь чувственная, свобода и гедонизм Нового времени начали формировать «любовную историю» в новых культурных условиях.

18+