18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Философ Денис Игнатьев расскажет о любви в рамках мини-курса от букиниста «Академия» в Doctrina et Nobiles

В фокусе нескольких встреч исследование таймлайн восприятия чувства и его проявление в разных культурах и эпохах — от античности до декаданса. 

AndTheyTravel / Shutterstock

15 ноября букинистический магазин «Академия» и просветительский проект Doctrina et Nobiles запускают бесплатный (!) курс лекций о любви — три встречи, каждая из которых исследует различные аспекты любви, ее формы и значения в истории. 

На первой лекции 15 ноября Денис Игнатьев расскажет о древнегреческом понимании любви и истоках ее осмысления в античной культуре. Диалог Платона «Пир» раскроет роль Эрота как силы, объединяющей людей и преодолевающей разобщенность.

На второй встрече 22 ноября речь пойдет о Средневековье, неоплатониках и христианских мыслителей, которые противопоставляли любовь плотскую и духовную, создавая напряженное противостояние романтической и прозаической любви.

«Торжество чувственного: гедонизм любви» 27 ноября погрузит в эпоху Возрождения и декаданса, когда любовь чувственная, свобода и гедонизм Нового времени начали формировать «любовную историю» в новых культурных условиях.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: