Роман «Орбита» Саманты Харви получил Букеровскую премию 2024 года

Председатель жюри Эдмунд де Ваал назвал «Орбиту» «книгой о раненом мире», отметив ее красоту и амбициозность: «Компактный и в то же время потрясающе объемный роман приглашает нас полюбоваться великолепием Земли и одновременно задуматься об индивидуальной и коллективной ценности каждой человеческой жизни». Он также добавил, что решение о присуждении высшей премии было принято единогласно.

Это самый короткий роман, ранее представленный на премии. В нем всего 136 страниц. За «Орбиту» Саманты Харви получила 50 тысяч фунтов стерлингов, а другие авторы из шорт-листа могут рассчитывать на 2,5 тысячи фунтов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.

Роман «Орбита» выйдет на русском языке в мае 2025 года в издательстве «Поляндрия NoAge».