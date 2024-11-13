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Роман «Орбита» Саманты Харви получил Букеровскую премию 2024 года

Действие книги британской писательницы охватывает один день из жизни шести космонавтов на борту Международной космической станции. А еще это первая книга-лауреат, действие которой происходит в космосе.

Председатель жюри Эдмунд де Ваал назвал «Орбиту» «книгой о раненом мире», отметив ее красоту и амбициозность: «Компактный и в то же время потрясающе объемный роман приглашает нас полюбоваться великолепием Земли и одновременно задуматься об индивидуальной и коллективной ценности каждой человеческой жизни». Он также добавил, что решение о присуждении высшей премии было принято единогласно.

Это самый короткий роман, ранее представленный на премии. В нем всего 136 страниц. За «Орбиту» Саманты Харви получила 50 тысяч фунтов стерлингов, а другие авторы из шорт-листа могут рассчитывать на 2,5 тысячи фунтов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.

Роман «Орбита» выйдет на русском языке в мае 2025 года в издательстве «Поляндрия NoAge».

Фото: Jure Divich / Shutterstock

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