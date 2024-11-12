Библиотека Маяковского запустила проект «Шорты Набокова. Фестиваль хобби писателя: лекции и практикумы»

Его главная идея — познакомиться с Набоковым-человеком, чтобы лучше понять Набокова-писателя. Первая встреча пройдет уже сегодня. Все лекции в рамках фестиваля читает экскурсовод, кандидат филологических наук, преподаватель филологического факультета и факультета свободных искусств и наук СПбГУ Зоя Потапова.
«Владимир Набоков — выходец из состоятельной дворянской семьи, воспитанник одного из лучших реальных училищ Петербурга — был настоящим аристократом и интеллектуалом. Список его увлечений внушителен: энтомология, шахматы, бокс, футбол, теннис, составление кроссвордов и... литература. Перечисление здесь вполне уместно: тот, кого мир знает как писателя Владимира Набокова, в разное время зарабатывал на жизнь и страстно увлекался всеми этими занятиями. И пусть как энтомолог или шахматный композитор Владимир Владимирович известен не многим, зато в литературе его хобби отразились со всей полнотой», — говорится в анонсе проекта.
Публикуем полную программу:
- 12 ноября, 19:00 – лекция Владимир «Набоков: родом из детства». Медиахолл библиотеки Маяковского на Фонтанке. О том, какие впечатления детства и юности сформировали неповторимые черты литературного творчества Владимира Набокова и вдохновляли его на протяжении всей жизни.
- 16 ноября, 17:00 – практикум «Оставил я один узор словесный...». Медиахолл библиотеки Маяковского на Фонтанке. Возможность создать и расшифровать крестословицы и лингвистические загадки Набокова.
- 19 ноября, 19:00 – лекция «Если бы муза покинула меня…». Медиахолл библиотеки Маяковского на Фонтанке. О том, чем любил заниматься классик, и что он делал, когда не писал романы.
- 25 ноября, 15:00 – экскурсия «Есть солнце — будут бабочки: энтомологические исследования Набокова». Музей-квартира В.В. Набокова на Большой Морской. Экскурсия с элементами мастер-класса для школьников 7-12 лет познакомит посетителей с основными вехами жизни писателя и с историей его интереса к энтомологии, появившегося благодаря воспитанию и домашнему образованию. На мастер-классе участники смогут почувствовать себя юными учеными: узнать методику сохранения бабочек и проделать эксперимент по расправлению их крыльев.
- 26 ноября, 19:00 – лекция «Между жизнью и творчеством». Медиахолл библиотеки Маяковского на Фонтанке. Рассказ о самых ярких произведениях писателя в контексте отражения в них увлечений Набокова.
- 14 декабря, 17:00 – практикум «Шорты и сачок». Медиахолл библиотеки Маяковского на Фонтанке. Попытка разгадать энтомологические метафоры в творчестве Владимира Набокова и создать собственную коллекцию бабочек.
- 15 декабря, 17:00 – практикум «Полутанец, полурасчет». Медиахолл библиотеки Маяковского на Фонтанке. Попытка разгадать шахматные метафоры в творчестве писателя и проведение шахматного турнира.
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