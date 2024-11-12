Библиотека Маяковского запустила проект «Шорты Набокова. Фестиваль хобби писателя: лекции и практикумы»

«Владимир Набоков — выходец из состоятельной дворянской семьи, воспитанник одного из лучших реальных училищ Петербурга — был настоящим аристократом и интеллектуалом. Список его увлечений внушителен: энтомология, шахматы, бокс, футбол, теннис, составление кроссвордов и... литература. Перечисление здесь вполне уместно: тот, кого мир знает как писателя Владимира Набокова, в разное время зарабатывал на жизнь и страстно увлекался всеми этими занятиями. И пусть как энтомолог или шахматный композитор Владимир Владимирович известен не многим, зато в литературе его хобби отразились со всей полнотой», — говорится в анонсе проекта.

Публикуем полную программу: