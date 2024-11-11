Бритни Спирс — о брейкапе с Джастином Тимберлейком и «рукопашной» с Колином Фарреллом. Отрывок мемуаров «поп-принцессы» — о славе, отношениях и опекунстве

Джею хватило всего пары недель после нашего расставания, чтобы переспать с шестью или семью девушками. По крайней мере, так мне рассказывали, и я охотно верю в это, ведь речь о Джастине Тимберлейке. Он как раз тогда начал сольную карьеру. Мечта всех девчонок. Я сама его любила, так что я прекрасно понимаю это повальное увлечение.

Я решила, что раз Джастин ходит по свиданиям, то и мне не помешает. Я долго ни с кем не встречалась, я была убита горем и гастролировала. Той зимой я познакомилась с очень красивым парнем, и мой друг, промоутер клуба, сказал, что у меня хороший вкус.

— Он невероятно крут! — сказал приятель. — Его зовут Колин Фаррелл, он сейчас снимает фильм.

Я не робкого десятка — села в машину и поехала на съемочную площадку его боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов». Ну и кем я себя возомнила?

Там не было охраны, поэтому я прошла прямо в съемочный павильон, где шла работа над сценой в доме. Увидев меня, режиссер сказал:

— Садись в мое кресло!

Я устроилась поудобнее и наблюдала за съемками. Колин подошел ко мне и спросил:

— Есть какие-нибудь идеи, что мне теперь делать?

Он предложил мне руководить процессом.

В итоге все переросло в двухнедельную «рукопашную». Это единственное слово, которое нам подходит: мы спорили, кидались друг на друга, и накал страстей между нами был не хуже, чем в уличной драке.

Нам было весело, однажды он пригласил меня на премьеру шпионского триллера «Рекрут», где Колин снимался с Аль Пачино. Я была так польщена, что он меня позвал. На мероприятие я надела бельевой топ. Тогда мне казалось, что это простая повседневная одежда, выполненная в бельевом стиле — там даже были миниатюрные заклепки! Но сейчас, пересматривая фотографии, я понимаю, что пришла на премьеру Колина Фаррелла в пижаме.

Я была так рада оказаться на его премьере. Туда пришла вся семья Колина, и они очень мило и тепло со мной общались.

Я снова почувствовала, что слишком сильно привязываюсь к мужчине, и пыталась всеми способами убедить себя, что в этом нет ничего страшного, что мы просто хорошо проводим время, а мою излишнюю эмоциональность и уязвимость можно объяснить тем, что я еще не отошла от разрыва с Джастином. Но в какой-то момент мне стало казаться, что, возможно, у нас с Фарреллом что-то получится.