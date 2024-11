Бритни Спирс — о брейкапе с Джастином Тимберлейком и «рукопашной» с Колином Фарреллом. Отрывок мемуаров «поп-принцессы» — о славе, отношениях и опекунстве

В конце ноября в издательстве «Бомбора» выходит книга певицы Бритни Спирс, переведенная на русский язык — The Woman in Me («Женщина во мне»). Автобиография американской поп-принцессы (книга года по версии Washington Post, Rolling Stone и Vanity Fair!) охватывает всю жизнь Бритни, от детства в Кентвуде до дружбы с Пэрис Хилтон и Мадонной, сложного материнства и принудительного опекунства. Собака.ru публикует отрывок из книги, где героиня рассказывает о расставании с Тимберлейком, тревожной новогодней вечеринке с Натали Портман и непоколебимой Мадонне, которая стала ее наставником.