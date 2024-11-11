Бритни Спирс — о брейкапе с Джастином Тимберлейком и «рукопашной» с Колином Фарреллом. Отрывок мемуаров «поп-принцессы» — о славе, отношениях и опекунстве

В конце ноября в издательстве «Бомбора» выходит книга певицы Бритни Спирс, переведенная на русский язык — The Woman in Me («Женщина во мне»). Автобиография американской поп-принцессы (книга года по версии Washington Post, Rolling Stone и Vanity Fair!) охватывает всю жизнь Бритни, от детства в Кентвуде до дружбы с Пэрис Хилтон и Мадонной, сложного материнства и принудительного опекунства. Собака.ru публикует отрывок из книги, где героиня рассказывает о расставании с Тимберлейком, тревожной новогодней вечеринке с Натали Портман и непоколебимой Мадонне, которая стала ее наставником.
Джею хватило всего пары недель после нашего расставания, чтобы переспать с шестью или семью девушками. По крайней мере, так мне рассказывали, и я охотно верю в это, ведь речь о Джастине Тимберлейке. Он как раз тогда начал сольную карьеру. Мечта всех девчонок. Я сама его любила, так что я прекрасно понимаю это повальное увлечение.
Я решила, что раз Джастин ходит по свиданиям, то и мне не помешает. Я долго ни с кем не встречалась, я была убита горем и гастролировала. Той зимой я познакомилась с очень красивым парнем, и мой друг, промоутер клуба, сказал, что у меня хороший вкус.
— Он невероятно крут! — сказал приятель. — Его зовут Колин Фаррелл, он сейчас снимает фильм.
Я не робкого десятка — села в машину и поехала на съемочную площадку его боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов». Ну и кем я себя возомнила?
Там не было охраны, поэтому я прошла прямо в съемочный павильон, где шла работа над сценой в доме. Увидев меня, режиссер сказал:
— Садись в мое кресло!
Я устроилась поудобнее и наблюдала за съемками. Колин подошел ко мне и спросил:
— Есть какие-нибудь идеи, что мне теперь делать?
Он предложил мне руководить процессом.
В итоге все переросло в двухнедельную «рукопашную». Это единственное слово, которое нам подходит: мы спорили, кидались друг на друга, и накал страстей между нами был не хуже, чем в уличной драке.
Нам было весело, однажды он пригласил меня на премьеру шпионского триллера «Рекрут», где Колин снимался с Аль Пачино. Я была так польщена, что он меня позвал. На мероприятие я надела бельевой топ. Тогда мне казалось, что это простая повседневная одежда, выполненная в бельевом стиле — там даже были миниатюрные заклепки! Но сейчас, пересматривая фотографии, я понимаю, что пришла на премьеру Колина Фаррелла в пижаме.
Я была так рада оказаться на его премьере. Туда пришла вся семья Колина, и они очень мило и тепло со мной общались.
Я снова почувствовала, что слишком сильно привязываюсь к мужчине, и пыталась всеми способами убедить себя, что в этом нет ничего страшного, что мы просто хорошо проводим время, а мою излишнюю эмоциональность и уязвимость можно объяснить тем, что я еще не отошла от разрыва с Джастином. Но в какой-то момент мне стало казаться, что, возможно, у нас с Фарреллом что-то получится.
Неудачи в личной жизни — лишь один пример моей изолированности от светской жизни. Мне постоянно было неловко.
Я заставляла себя общаться с людьми. Мы с Натали Портман, с которой познакомились еще в детстве на театральных подмостках Нью-Йорка, даже устроили новогоднюю вечеринку.
Но это требовало огромных усилий. Часто я даже не могла взять трубку и позвонить друзьям. А мысль о том, чтобы осмелиться куда-то пойти — на выступление, в клуб, на вечеринку или ужин — вселяла ужас. Мне редко было по-настоящему весело в компании других людей. Большую часть времени я сталкивалась с серьезной социальной тревожностью.
Это подлое расстройство, которое заставляет тебя чувствовать себя унизительно в обычном разговоре, который другим кажется привычным делом. Когда я оказывалась в большой компании, особенно на вечеринке или где-то еще, и надеялась произвести хорошее впечатление, мне без всякой причины становилось так неловко, что я сгорала от необъяснимого стыда. Я боялась ляпнуть какую-нибудь глупость и всегда ждала осуждения. В такие моменты хотелось побыть наедине с собой. Я пугалась, уходила в туалет, а потом просто сбегала.
Меня кидало из крайности в крайность — от чрезмерной общительности до полной изоляции. Все говорили, что я выгляжу невероятно уверенно. Трудно представить, что артист, привыкший выступать перед многотысячной толпой, может запаниковать, находясь за кулисами в окружении пары человек.
Тревога — странная штука. Моя усилилась, когда стало понятно, что все, что я делаю (и даже то, к чему я не имела отношения), попадало на первые полосы газет. Эти сюжеты частенько сопровождались не самыми лестными фотографиями, сделанными, когда я меньше всего этого ожидала. Я и так переживала, что обо мне думают окружающие, но всеобщее внимание в масштабах страны превратило мое привычное беспокойство в невыносимые муки.
Если по отношению ко мне пресса была настроена не особо дружелюбно, то о Джастине и Кристине Агилере писали много хорошего. Полуобнаженный Джей появился на обложке журнала Rolling Stone. Кристина, одетая, как мадам с Дикого Запада, — на обложке Blender. Вдвоем они снялись для обложки Rolling Stone: он в черной майке пожирал ее взглядом, она, одетая в черный топ на шнуровке, смотрела в камеру. В статье для журнала Кристина сказала, что нам с Джастином нужно снова сойтись, и это сбило меня с толку, учитывая, насколько негативно она высказывалась в других изданиях.
Больно наблюдать, как близкие люди обсуждают тебя в прессе. Даже если их жестокость была непреднамеренной, слова все равно сыпали соль на рану. Почему все вдруг забыли, что я обычный человек — настолько уязвимый, что некоторые заголовки в прессе набивали мне невидимые синяки и оставляли шрамы?
Желая исчезнуть, я провела несколько месяцев одна в Нью-Йорке в четырехэтажной квартире в историческом районе Нохо, где раньше жила Шер. Там были высокие потолки, терраса с видом на Эмпайр-стейт-билдинг и камин — гораздо красивее, чем тот, что стоял у нас в гостиной в Кентвуде. Расположение этой квартиры идеально подходило для знакомства с городом, но я редко покидала ее стены. Однажды, когда я все же решилась, мужчина в лифте позади меня сказал что-то, что сильно меня насмешило. Обернувшись, я увидела Робина Уильямса.
Как-то раз я умудрилась потерять ключи. Я тогда, возможно, была самой известной знаменитостью в мире, а у меня даже не было ключей от собственной квартиры. Чертова идиотка. Я была в ловушке: и эмоционально, и физически — без ключей я никуда не могла пойти. И общаться ни с кем не хотелось. Мне не о чем было разговаривать с другими. (Поверьте, теперь ключи от дома всегда при мне.)
Я не ходила в спортзал. Не выбиралась в рестораны. Общалась только со своим охранником и Фелицией, которая теперь, когда мне больше не нужен был сопровождающий, стала моей ассистенткой и подругой. Я исчезла с радаров. Когда хотела есть, заказывала доставку. Возможно, прозвучит странно, но меня все устраивало. Мне нравилась моя квартира. Там я чувствовала себя в безопасности.
Редко, но я все-таки выбиралась из дома. Как-то вечером надела платье Bebe за 129 долларов, шпильки и отправилась с кузеном в богемный андеграундный клуб с низкими потолками и красными стенами. Там я впервые покурила травку — всего пару затяжек. Домой я возвращалась пешком, чтобы полюбоваться городом, сломав по пути один каблук. Добравшись до квартиры, я вышла на террасу и несколько часов смотрела на звезды. В тот момент я чувствовала себя единым целым с Нью-Йорком.
В тот сложный и немного сюрреалистичный период гостей у меня было немного. Одной из них стала Мадонна. Едва зайдя в квартиру, она сразу же заполонила собой все пространство. Помню, я подумала: «Теперь это комната Мадонны». Невероятно красивая, энергичная, излучавшая уверенность в себе. Она подошла к окну, выглянула и сказала:
— Красивый вид.
— Да, наверное, — ответила я.
Непоколебимая уверенность Мадонны помогла мне на многое взглянуть под другим углом. Мне кажется, она интуитивно понимала, через что мне пришлось пройти. В то время мне был нужен наставник. Я запуталась. Она пыталась помочь мне и давала советы.
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