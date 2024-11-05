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Николай Цискаридзе выпускает книгу «Мозаика. Балет. Щелкунчик»

Энциклопедия написана ректором Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой в соавторстве с педагогом по истории балета в Московском хореографическом училище Ириной Дешковой. Проиллюстрировал книгу художник Валерий Косоруков.

Фото: Наталья Скворцова для Собака.ru

«Мозаика. Балет Щелкунчик» появится на полках книжных по всей России уже середине ноября. Просветительский нон-фикшн для детей и взрослых приглашает отправиться в путешествие через века и страны, исследуя связь древних ритуалов и современного балета. Почему танцевали жрецы Древнего Египта? Как связаны греческие сандалии и балетные туфли? Какие секреты скрывает сцена Большого театра? На эти и многие другие вопросы ответит знакомый персонаж — Щелкунчик, который проведет по историческому таймлайну и станет путеводителем по балетной «стране чудес».

«Со спектаклем "Щелкунчик" в моей жизни связано много событий. Увидев его ребенком, я заявил, что непременно буду "дядей в красном", имея в виду Щелкунчика-принца, и еще буду танцевать этот балет в Москве! В Большом театре! И все мои мечты сбылись», — комментирует Николай Цискаридзе.

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