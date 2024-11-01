В Большом театре объявили лауреатов премии «Ясная Поляна»

Крупнейшая в России литературная премия присуждается писателям, произведения которых наследуют традициям классической литературы. В 2024 году церемония прошла уже в 22-й раз: авторы получили награды в пяти номинациях, а также специальный приз компании Samsung Electronics «Выбор читателей».
Литературная премия «Ясная Поляна», учрежденная музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, уже более 20 лет объединяет ключевых экспертов и выступает навигатором по современной литературе, формируя списки лучших российских и переводных книг.
«Современная русская проза» — главная номинация премии. Она отмечает значимое произведение современного автора, написанное на русском языке, которое глубоко исследует границы человеческого опыта и несет в себе идеалы гуманизма. В общей сложности в 22-й литературный сезон премии «Ясная Поляна» было подано более 200 произведений. В 2024 году в длинный список вошло 21 произведение, из которых в короткий список было отобрано 6, наиболее ярко отражающих круг литературных тенденций сегодняшнего дня. Лауреат номинации Леонид Юзефович награждается призом в 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.
Сергей Певнев
Вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ
Как соучредители премии мы счастливы оказывать поддержку в ее развитии на протяжении уже более 20 лет, в тесном партнерстве и теплой дружбе с музеем-усадьбой Льва Толстого. Не только в России, но и на родине Samsung, в Южной Корее, Лев Николаевич Толстой — один из самых почитаемых классиков русской литературы. Благодаря плодотворной совместной работе премия «Ясная Поляна» продолжает свое активное развитие, представляя новые интересные форматы, новые номинации, каждый год привнося новые страницы в творческую и культурную жизнь. Каждый автор и произведение, отмеченные премией, — это яркое событие в мире литературы, заслуживающее отдельного внимания.
Лауреатами в номинации «Иностранная литература», которая отмечает самые важные художественные книги современных зарубежных авторов, переведенные на русский язык, стали американо-корейская писательница Ким Чухе и переводчик ее романа «Звери малой земли» на русский язык Кирилл Батыгин. Лауреат-зарубежный автор получает 1 200 000 рублей, переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 000 рублей. В 2024 году в длинный список номинации «Иностранная литература» вошли 27 книг зарубежных авторов из 14 стран мира, включая Аргентину, Нидерланды, Ирландию, Испанию, Италию, Китай, Мексику, Норвегию, Южную Корею и другие страны. В короткий список членами жюри было отобрано 10 книг авторов из 8 стран мира.
В номинации «Пропущенные шедевры» победил переводчик книги Дениса Джонсона «Сны поездов» Сергей Кумыш. Победитель номинации получает 250 тысяч рублей, а издательство «Синдбад», выпустившее книгу, удостаивается специального диплома. Номинация была включена в литературную премию в прошлом году — в ней отмечаются произведения мировой литературы, открытые для русскоязычного читателя уже после смерти автора. В 2024 году в короткий список вошли 7 книг авторов из Аргентины, Великобритании, Германии, Сербии, США, Финляндии и Швеции.
Новая номинация, впервые включенная в премию, — «Молодость»: в ней отмечаются произведения, которые обращаются к аудитории молодых взрослых и подросткам. В отборе произведений (из 60 номинированных в длинный список в 2024 году вошли 19 книг) и определении лауреата участвовало специальное жюри, сформированное из выпускников Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова. Приз 400 000 получил Артем Роганов за роман «Как слышно».
Приза в номинации «Личность», учрежденной в прошлом году, был удостоен Владимир Ермаков. Лауреатом в ней может стать человек, внесший особый вклад в развитие отечественной литературы — прозаик, поэт, литературовед, литературный критик, театральный и кинорежиссер, осуществивший экранизации и постановки литературных произведений, общественный или культурный деятель. На церемонии также вручили специальный приз компании Samsung Electronics «Выбор читателей». Больше всего голосов получила книга «Улан Далай» Наталья Илишкиной — ей в открытом читательском голосовании отдали предпочтение 1056 человек.
Владимир Толстой
Председатель жюри премии «Ясная Поляна»
Я поздравляю всех лауреатов и участников премии. Культурное наследие растет, а вместе с ним развивается и премия. Премия помогает отметить талантливых авторов, внесших значительный вклад в развитие национальной и мировой культуры. Действительно, трудно было выбирать, потому что в нашей школе появилась молодая плеяда очень ярких литературных критиков, и каждый из них заслуживает внимания.
Еще одно новшество премии — литературный подкаст «Девчонки умнее стариков», запущенный в прошлом году при поддержке Samsung Electronics. В нем выходили регулярные обзоры произведений коротких и длинных списков 22 сезона премии «Ясная Поляна» во всех номинациях. Концепция подкаста строится на полемической позиции ведущих подкаста к выбору жюри премии «Ясная Поляна». В эпизодах второго сезона литературные обозревательницы Наталья Ломыкина и Валерия Мартьянова обсуждали содержание, достоинства и недостатки книг, одна из которых попала в короткий список премии, а другая нет. Все эпизоды подкаста можно послушать на Яндекс.Музыке, VK Музыке, в приложении Apple Подкасты, на сервисе Строки и других платформах.
На протяжении многих лет премия «Ясная Поляна» считается навигатором в области современной литературы. Романы лауреатов прошлых лет — «Лавр» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной,«Сад» Марины Степновой — стали первыми произведениями современной русской литературы, добавленными в мобильное приложение «Живые страницы» для интерактивного чтения, созданного при поддержке Samsung Electronics совместно с экспертами Tolstoy Digital. В этом году библиотека приложения дополнилась романом Леонида Юзефовича «Филэллин», который вошел в шорт-лист премии в 2021 году.
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