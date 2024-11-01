В Большом театре объявили лауреатов премии «Ясная Поляна»

Крупнейшая в России литературная премия присуждается писателям, произведения которых наследуют традициям классической литературы. В 2024 году церемония прошла уже в 22-й раз: авторы получили награды в пяти номинациях, а также специальный приз компании Samsung Electronics «Выбор читателей».

Литературная премия «Ясная Поляна», учрежденная музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, уже более 20 лет объединяет ключевых экспертов и выступает навигатором по современной литературе, формируя списки лучших российских и переводных книг.