Издательству «Поляндрия» — 15 лет! Отмечаем с однодневным фестивалем «Ещенемарт» в «Севкабель Порту»

Гвоздями программы станут презентации, встречи с писателями и оригинальные мастер-классы, на которые можно попасть свободно.
Круглая дата! Издательский дом «Поляндрия» празднует свое 15-летие в рамках фестиваля «Ещенемарт», который пройдет 30 ноября в «Севкабель Порту». Гвоздями программы станут презентации, встречи с писателями и оригинальные мастер-классы и концерты.
Фестиваль откроет подростковый спектакль «Мой дедушка — призрак» по книге Вики Козловой в постановке Максима Максимова из Karlsson Haus. Для взрослой аудитории подготовят встречи и дискуссии: мастер-класс Александры Глебовской для тех, кто интересуется художественным переводом, разговор об экранизациях и французской литературе с Аллой Беляк, а также беседа о современной женской прозе с авторами издательской программы «Есть смысл». Светлана Олонцева, Таня Коврижка и Аня Гетьман поделятся, что вдохновляет их творчество и какие темы они поднимают в своих дебютных романах. Завершит вечер концерт кавер-группы elcapitan! — они выступят в Петербурге впервые.
«Поляндрия» существует с декабря 2009 года, начав свою деятельность с детской и подростковой литературы. Уже несколько лет выпускает книги и для взрослых под импринтом NoAge. Два фирменных магазина «Поляндрии» — в Петербурге и Москве — давно стали местом притяжения для книголюбов.
Издатель и главный редактор ИД «Поляндрия»:
Издательский дом «Поляндрия» в этом году отмечает 15 лет со дня основания, а NoAge – 5! Нам самим сложно в это поверить. И не отметить эту дату было бы просто невозможно в нашем родном городе. Самым главным достижением за эти годы я считаю нашу команду, команду людей, которые обожают то, что они делают, и делают они это с невероятной отдачей. Еще одна ценность – это наши читатели, и то сообщество, которое сформировалось вокруг нас за эти годы. Мы много пережили за это время, и та поддержка и любовь, которые мы получаем ежедневно, – для нас абсолютно бесценны. Наши книги очень разные, но их объединяет одно качество: они будят внутри людей неравнодушие. А сейчас это очень важно.
Подробности программы можно узнать здесь, а регистрация на события пройдет по этой ссылке.
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