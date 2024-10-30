Издательству «Поляндрия» — 15 лет! Отмечаем с однодневным фестивалем «Ещенемарт» в «Севкабель Порту»

Круглая дата! Издательский дом «Поляндрия» празднует свое 15-летие в рамках фестиваля «Ещенемарт», который пройдет 30 ноября в «Севкабель Порту». Гвоздями программы станут презентации, встречи с писателями и оригинальные мастер-классы и концерты.

Фестиваль откроет подростковый спектакль «Мой дедушка — призрак» по книге Вики Козловой в постановке Максима Максимова из Karlsson Haus. Для взрослой аудитории подготовят встречи и дискуссии: мастер-класс Александры Глебовской для тех, кто интересуется художественным переводом, разговор об экранизациях и французской литературе с Аллой Беляк, а также беседа о современной женской прозе с авторами издательской программы «Есть смысл». Светлана Олонцева, Таня Коврижка и Аня Гетьман поделятся, что вдохновляет их творчество и какие темы они поднимают в своих дебютных романах. Завершит вечер концерт кавер-группы elcapitan! — они выступят в Петербурге впервые.

«Поляндрия» существует с декабря 2009 года, начав свою деятельность с детской и подростковой литературы. Уже несколько лет выпускает книги и для взрослых под импринтом NoAge. Два фирменных магазина «Поляндрии» — в Петербурге и Москве — давно стали местом притяжения для книголюбов.