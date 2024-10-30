18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Издательству «Поляндрия» — 15 лет! Отмечаем с однодневным фестивалем «Ещенемарт» в «Севкабель Порту»

Гвоздями программы станут презентации, встречи с писателями и оригинальные мастер-классы, на которые можно попасть свободно.

Дарина Якунина
Фото: Данил Ярощук для Собака.ru
Дарина Якунина

Круглая дата! Издательский дом «Поляндрия» празднует свое 15-летие в рамках фестиваля «Ещенемарт», который пройдет 30 ноября в «Севкабель Порту». Гвоздями программы станут презентации, встречи с писателями и оригинальные мастер-классы и концерты.

Фестиваль откроет подростковый спектакль «Мой дедушка — призрак» по книге Вики Козловой в постановке Максима Максимова из Karlsson Haus. Для взрослой аудитории подготовят встречи и дискуссии: мастер-класс Александры Глебовской для тех, кто интересуется художественным переводом, разговор об экранизациях и французской литературе с Аллой Беляк, а также беседа о современной женской прозе с авторами издательской программы «Есть смысл». Светлана Олонцева, Таня Коврижка и Аня Гетьман поделятся, что вдохновляет их творчество и какие темы они поднимают в своих дебютных романах. Завершит вечер концерт кавер-группы elcapitan! — они выступят в Петербурге впервые.

«Поляндрия» существует с декабря 2009 года, начав свою деятельность с детской и подростковой литературы. Уже несколько лет выпускает книги и для взрослых под импринтом NoAge. Два фирменных магазина «Поляндрии» — в Петербурге и Москве — давно стали местом притяжения для книголюбов.

Дарина Якунина
Фото: Тата Сироткина для Собака.ru
Дарина Якунина
Дарина Якунина

Издатель и главный редактор ИД «Поляндрия»:

Издательский дом «Поляндрия» в этом году отмечает 15 лет со дня основания, а NoAge – 5! Нам самим сложно в это поверить. И не отметить эту дату было бы просто невозможно в нашем родном городе. Самым главным достижением за эти годы я считаю нашу команду, команду людей, которые обожают то, что они делают, и делают они это с невероятной отдачей. Еще одна ценность – это наши читатели, и то сообщество, которое сформировалось вокруг нас за эти годы. Мы много пережили за это время, и та поддержка и любовь, которые мы получаем ежедневно, – для нас абсолютно бесценны. Наши книги очень разные, но их объединяет одно качество: они будят внутри людей неравнодушие. А сейчас это очень важно.

Подробности программы можно узнать здесь, а регистрация на события пройдет по этой ссылке.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Дарина Якунина

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: