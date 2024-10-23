Лев Лурье выпускает еще одну книгу о Сергее Довлатове

На конференциях принимали участие видные филологи, искусствоведы, краеведы и историки Валерий Шубинский, Андрей Арьев, Полина Барскова, Никита Елисеев и многие другие.

30 октября Лев Лурье в качестве составителя «Вокруг Довлатова: материалы чтений "Дня Д" 2020-2023» презентует сборник в «Подписных изданиях», а также расскажет об особенностях того времени и его литературных героях. Модератором встречи выступит директор фестиваля «День Д» и издатель книги Анастасия Принцева.

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