Лев Лурье выпускает еще одну книгу о Сергее Довлатове

В этот раз историк (и автор путеводителя по Ленинграду Довлатова!) собрал под одной обложкой «материалы чтений "Дня Д"» — доклады и выступления, прошедшие в рамках фестиваля-посвящения писателю в 2020-2023 годах.
На конференциях принимали участие видные филологи, искусствоведы, краеведы и историки Валерий Шубинский, Андрей Арьев, Полина Барскова, Никита Елисеев и многие другие.
30 октября Лев Лурье в качестве составителя «Вокруг Довлатова: материалы чтений "Дня Д" 2020-2023» презентует сборник в «Подписных изданиях», а также расскажет об особенностях того времени и его литературных героях. Модератором встречи выступит директор фестиваля «День Д» и издатель книги Анастасия Принцева.
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