Основатель «Ночлежки» Валерий Соколов запустил сборы на создание онлайн-журнала «На дне»

Газета «На дне» выпускалась с 1994 по 2011 годы и давала легальный способ заработка бездомным, которые ее и распространяли. Издание газеты также инициировал Валерий Соколов. «За 10 лет существования «На дне» очень многие бездомные, продавая газету, обрели новый смысл своей жизни. Сегодня бездомность приобрела совершенно новые формы: очень многие люди не по своей воле были вынуждены покинуть свои дома, покинуть Родину и живут сейчас далеко от нее, находясь в статусе фактически бездомных людей. Мне кажется, что настало время вернуться к идее газеты «На дне» в новом формате – в формате построения моста между уехавшими и оставшимися», – делится один из основателей «Ночлежки» Валерий Соколов.

В новом онлайн-медиа эмигранты новой волны смогут рассказать о своем опыте устройства на новом месте в формате бытовых и путевых заметок. Подобный формат уже был использован в книге «Расскажи свою историю», куда вошли сотни эссе, написанные бездомными. Отдельные рубрики медиапроекта будут посвящены литературе и музыке – они будут называться «451 градус по Фаренгейту» и «Свободный полет» соответственно.

К редакции нового медиапроекта уже присоединились музыкальный критик Андрей Бурлака, художник Кирилл Миллер, музыкальный критик и основатель фестиваля «Свободный полет» Олег Юрченко, владелец книжного магазина «Фаренгейт», букинист Платон Романов и многие другие. Подробнее о проекте можно узнать здесь.