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Сапковский рассказал подробности о новой книге по «Ведьмаку»

Она выйдет 1 декабря этого года. Но пока что только в Польше. В других странах публикацию можно будет ожидать в начале 2025.

Julia Perova / Shutterstock.com

Сапковский подтвердил, что книга будет посвящена Геральту: «Книга непосредственно о Геральте, но больше я ничего не скажу. Она выходит за рамки пенталогии». По словам писателя, он бы с радостью раскрыл название, но его рот заклеен скотчем: «Что касается меня, то я бы не стал делать из этого секрета, но мой издатель категорически не хочет, чтобы я говорил об этом больше по маркетинговым причинам, так что то, что я могу сказать, а что нет, запрещено эмбарго».

Первая глава новой работы Сапковского будет опубликована в журнале Nowa Fantastyka 22 ноября. Романы польского автора были адаптированы под серию видеоигр «Ведьмак», разработанную CD Projekt Red, и одноименный сериал Netflix.

Ранее мы писали о том, что Netflix выпустит новый аниме-фильм по вселенной «Ведьмака». Проект будет называться «Ведьмак: Сирены глубин». Он должен появиться на стриминге в конце 2024 года.

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