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В Петербурге стартовали «Лермонтовские дни» — к 210-летию со дня рождения поэта

В программе спецсобытия — выставки, воршопы, научная конференция, квизы, концерты и многое другое — во всех филиалах Лермонтовки, в кинотеатрах города и на театральных подмостках. Рассказываем о самом интересном.

Everett Collection/Shutterstock.com

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«Лермонтовские дни» — это XIX ежегодная мемориальная акция, объединяющая культурные институции городов России вокруг литературного гения Михаила Лермонтова. В этом году события фестиваля проходят с 12 по 18 октября в Лермонтовской, Лиговской и «Екатерингофской» библиотеках, а также в Александринском театре и ТЮЗе имени Брянцева. 

15 октября в библиотеке «Старая Коломна» открылась выставка «#ЛермонтовMuseum:1814 / 1914 / 2024”: 210-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова посвящается». Среди экспонатов — редкие юбилейные издания 1914 года, а также книги о жизни и творчестве поэта. В рамках вернисажа также состоится лекция историка архитектуры Александра Кречмера. Он расскажет о семилетней истории Мемориального Музея-квартиры Лермонтова, здание которого пытались реконструировать в 2017 году.

В «Открытых мастерских» в этот день состоится мастер-класс «Поэзия Лермонтова в новом формате: погружение в мир визуальной поэзии». Участники воркшопа узнают, что такое визуальная поэзия, познакомятся с различными ее техниками: фигурной поэзией, дадаизмом, поэзией блэкаута и фотоколлажом. Проведет встречу магистр филологии и исследовательница визуальной поэзи Софья Ткачук.

Наталья Скворцова для Собака.ru

16 октября в библиотеке «На Стремянной» расскажут о знаменитых русских дуэлях в рамках лекции «Честь имею!». Речь пойдет об известных дуэлянтах Михаиле Лермонтове, Александре Пушкине, Михаиле Лунине, Александре Грибоедове, Николае Гумилеве, Сергее Волконском, Федоре Толстом Американец и многих других, а также о традициях поединка и его правилах. Об этом и не только расскажет экскурсовод Ирина Тыхеева.

В этот же день в Библиотеке имени Герцена состоится лекция филолога Светланы Шведовой «Проблема личности в творчестве Лермонтова», а 17 октября в Библиотеке имени Тимирязева можно будет поучаствовать в творческом вечере «Прикосновение к творчеству Лермонтова», который проведет клуб жестовой песни HandMusic. Вечером в библиотеке «Семеновская» пройдет лекция филолога Алины Бодровой «Лермонтов и поэты его поколения», а завершит программу 17 октября показ спектакля «Маскарад» в постановке Сусанны Цирюк — главного режиссера ТЮЗа и лауреата «Золотой маски».

18 октября в библиотеке «Екатерингофская» пройдет еще один мастер-класс — участники узнают об особенностях быта и моды лермонтовского времени, а также научаться создавать оригинальные наряды для бумажных кукол. Последним событием фестиваля «Лермонтовские дни» станет специальный показ спектакля Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания Будущего»

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