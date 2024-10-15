В Петербурге стартовали «Лермонтовские дни» — к 210-летию со дня рождения поэта

«Лермонтовские дни» — это XIX ежегодная мемориальная акция, объединяющая культурные институции городов России вокруг литературного гения Михаила Лермонтова. В этом году события фестиваля проходят с 12 по 18 октября в Лермонтовской, Лиговской и «Екатерингофской» библиотеках, а также в Александринском театре и ТЮЗе имени Брянцева.

15 октября в библиотеке «Старая Коломна» открылась выставка «#ЛермонтовMuseum:1814 / 1914 / 2024”: 210-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова посвящается». Среди экспонатов — редкие юбилейные издания 1914 года, а также книги о жизни и творчестве поэта. В рамках вернисажа также состоится лекция историка архитектуры Александра Кречмера. Он расскажет о семилетней истории Мемориального Музея-квартиры Лермонтова, здание которого пытались реконструировать в 2017 году.

В «Открытых мастерских» в этот день состоится мастер-класс «Поэзия Лермонтова в новом формате: погружение в мир визуальной поэзии». Участники воркшопа узнают, что такое визуальная поэзия, познакомятся с различными ее техниками: фигурной поэзией, дадаизмом, поэзией блэкаута и фотоколлажом. Проведет встречу магистр филологии и исследовательница визуальной поэзи Софья Ткачук.