В Петербурге стартует второй форум коллекционеров книги художника и печатной графики

Книги-свитки, гармошки, веера, книги-паззлы, книги-объекты, книги-трансформеры. Книга – театр силуэтов «Вокруг Чехова» и книги комбинаторной поэзии, снабженные механизмами, с помощью которых можно сгенерировать квадриллионы стихотворений. Все эти удивительные творения можно будет увидеть и подержать в руках с 12 по 13 октября библиотеке книжной графики на 7-ой Красноармейской улице, д.30.

Книга художника – авторское арт-высказывание, сделанное в форме книги. Не обязательно традиционной с обложкой и страницами, это может быть книга на спичечных коробках, кирпичах или фарфоровых тарелках, её можно созерцать, как картину и читать, как текст. Книга художника может быть полностью ручной работы, выполненной в единственном экземпляре, или напечатанной крошечным тиражом до 50 экземпляров, с использованием авторских техник печати.

Музей «Книга художника» представит на форуме новую коллективную книгу в жанре livre d'artiste «Сказки А.С. Пушкина», в которой приняли участие 12 художников из Москвы, Петербурга, Краснодара и Уфы, а также новые книги из проекта «Слово художника» и одноимённый альманах. Тимофей Марков покажет книги Анатолия Белкина и другие новинки издательства. Мария Зайцева представит коллективный проект «Книга художницы», в котором приняли участие 7 художниц. Каждый из участников форума покажет новые книги, созданные в течение года.

Вход на форум коллекционеров книги художника свободный. Выставка открыта для посетителей с 14 до 20 часов 12 и 13 октября.