«Подписные издания» запускают лекторий про историю чтения в Петербурге в «Сообществе» Новой Голландии

Культовый книжный магазин «Подписные издания» в октябре открывает лекторий в пространстве «Сообщество» Новой Голландии. Цикл просветительских встреч с филологами, антропологами и искусствоведами расскажет про историю чтения в Петербурге, осветит отдельные процессы, связанные с литературой, а также представит общий общественный контекст разных эпох.

Первая лекция состоится 2 октября — Глеб Дуганов раскроет тему детской литературы дореволюционной эпохи и ответит на вопросы: почему не было увлекательных книжек для детей, кто пытался решить эту проблему, и как родители относились к комиксам.

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