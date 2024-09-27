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«Подписные издания» запускают лекторий про историю чтения в Петербурге в «Сообществе» Новой Голландии

Откроет серию встреч о городской культуре чтения и издательства социальный антрополог и куратор краеведческих проектов книжного магазина Глеб Дуганов.

Ruslan Dgeilan / Shutterstock

Культовый книжный магазин «Подписные издания» в октябре открывает лекторий в пространстве «Сообщество» Новой Голландии. Цикл просветительских встреч с филологами, антропологами и искусствоведами расскажет про историю чтения в Петербурге, осветит отдельные процессы, связанные с литературой, а также представит общий общественный контекст разных эпох.

Первая лекция состоится 2 октября — Глеб Дуганов раскроет тему детской литературы дореволюционной эпохи и ответит на вопросы: почему не было увлекательных книжек для детей, кто пытался решить эту проблему, и как родители относились к комиксам.

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