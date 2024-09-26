В «Полутора комнатах» научат подростков понимать поэзию в рамках «Библиотеки Б.»

«Библиотека Б.» — это программа для подростков от 13 до 17 лет, в рамках которой в «Полутора комнатах» не только будут читать поэзию, но и спорить о ней, а также вникать в работу музея. Основные занятия абонемента будут проходить раз в две недели. На занятиях школьников познакомят с разноплановыми авторами (через тексты Иосифа Бродского и напрямую!), среди которых Анна Ахматова, Джон Донн, Роберт Бернс, Фрост, Оден, Гомер, Еврипид, Овидий, Данте и многие другие. Лекторы дадут представление о историческом и литературным контекстами, покажут, как строятся тексты и как их читать, чтобы было действительно интересно. Абонемент из 8 занятий предоставляет читательский билет в библиотеку музея, который дает право самостоятельно работать с собранием и возможность участвовать в жизни «Полутора комнат».

13+