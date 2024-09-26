18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

В «Полутора комнатах» научат подростков понимать поэзию в рамках «Библиотеки Б.»

Это просветительских проект, который познакомит не только с русской поэзией, но и с англоязычными, античными и ренессансными литераторами.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой музея «Полторы комнаты»

«Библиотека Б.» — это программа для подростков от 13 до 17 лет, в рамках которой в «Полутора комнатах» не только будут читать поэзию, но и спорить о ней, а также вникать в работу музея. Основные занятия абонемента будут проходить раз в две недели. На занятиях школьников познакомят с разноплановыми авторами (через тексты Иосифа Бродского и напрямую!), среди которых Анна Ахматова, Джон Донн, Роберт Бернс, Фрост, Оден, Гомер, Еврипид, Овидий, Данте и многие другие. Лекторы дадут представление о историческом и литературным контекстами, покажут, как строятся тексты и как их читать, чтобы было действительно интересно. Абонемент из 8 занятий предоставляет читательский билет в библиотеку музея, который дает право самостоятельно работать с собранием и возможность участвовать в жизни «Полутора комнат». 

13+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: