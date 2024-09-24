18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Опубликованы короткие списки премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2024 году

Из 20 книг в каждой премии жюри отобрало по 8 лучших изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Лауреатов премий и специальной награды объявят 21 ноября.

"Альпина нон-фикшн"

В номинации «Гуманитарные науки» за главный приз поборются:

  • Дмитрий Антонов — «Нимб и крест: как читать русские иконы». «АСТ: ОГИЗ», 2023 год.
  • Александр Бердичевский, Александр Пиперски — «Три склянки пополудни и другие задачи по лингвистике». «Альпина нон-фикшн», 2022 год.
  • Иван Курилла — «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США». «Альпина Паблишер», 2024 год.
  • Андрей Ланьков — «К северу от 38-й параллели: как живут в КНДР». «Альпина нон-фикшн», 2020 год.
«Бомбора»

В номинации «Естественные и точные науки» в финал премии «Просветитель» прошли: 

  • Леонид Еленин — «Кометы. Странники Солнечной системы». «Бомбора», 2024 год.
  • Ася Казанцева — «Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности». «Corpus», 2023 год.
  • Мария Кондратова — «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них». «Альпина нон-фикшн», 2019 год.
  • Тимофей Чернов — «Прогноз погоды на сто лет. Как меняется климат Земли и что с этим делать». «Фитон XXI», 2024 год.
CORPUS

В номинации «Естественные и точные науки» премии «Просветитель.Перевод» финалистами стали:

  • Эд Йонг — «Необъятный мир: как животные ощущают скрытую от нас реальность». Перевод с английского — Мария Десятова, научный редактор — Михаил Никитин, редактор — Петр Фаворов. «Альпина нон-фикшн», 2024 год.
  • Стюарт Ричи — «Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке». Перевод с английского — Алена Якименко, редактор — Екатерина Владимирская. CORPUS, 2024 год.
  • Гвидо Тонелли — «Книга Бытия. Общая история происхождения». Перевод с итальянского — Дмитрий Баюк, научный редактор — Михаил Шевченко, редактор — Ирина Гачечиладзе. CORPUS, 2022.
  • Джордан Элленберг — «Форма реальности. Скрытая геометрия стратегии, информации, общества, биологии и всего остального». Перевод с английского — Евгений Поникаров, научный редактор — Михаил Гельфанд, ответственный редактор — Юлия Константинова. «Манн, Иванов и Фербер», 2023.
«Новое литературное обозрение»

В номинации «Гуманитарные науки» в финал прошли:

  • Карло Гинзбург — «Соотношения сил. История, риторика, доказательство». Перевод с итальянского — Михаил Велижев, научный редактор — Всеволод Зельченко. «Новое литературное обозрение», 2024 год.
  • Синклер Маккей — «Шифры цивилизации: коды, секретные послания и тайные знаки в истории человечества». Перевод с английского — Иван Богданов, научный редактор — Максим Суравегин, редактор — Ольга Бараш. «Альпина паблишер», 2023 год.
  • Стивен Уокер — «Первый: новая история Гагарина и космической гонки». Перевод с английского — Наталья Лисова, научный редактор — Игорь Лисов, редактор — Вячеслав Ионов. «Альпина нон-фикшн», 2024 год.
  • Юлиане Фюрст — «Цветы, пробившие асфальт: путешествие в Советскую Хиппляндию». Перевод с английского — Ирина Косалс, научный редактор — Софья Тимофеева. «Новое литературное обозрение», 2023 год.

18+

Фото: Deemerwha studio / Shutterstock

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: