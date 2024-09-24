Опубликованы короткие списки премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2024 году

Из 20 книг в каждой премии жюри отобрало по 8 лучших изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Лауреатов премий и специальной награды объявят 21 ноября.
В номинации «Гуманитарные науки» за главный приз поборются:
- Дмитрий Антонов — «Нимб и крест: как читать русские иконы». «АСТ: ОГИЗ», 2023 год.
- Александр Бердичевский, Александр Пиперски — «Три склянки пополудни и другие задачи по лингвистике». «Альпина нон-фикшн», 2022 год.
- Иван Курилла — «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США». «Альпина Паблишер», 2024 год.
- Андрей Ланьков — «К северу от 38-й параллели: как живут в КНДР». «Альпина нон-фикшн», 2020 год.
В номинации «Естественные и точные науки» в финал премии «Просветитель» прошли:
- Леонид Еленин — «Кометы. Странники Солнечной системы». «Бомбора», 2024 год.
- Ася Казанцева — «Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности». «Corpus», 2023 год.
- Мария Кондратова — «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них». «Альпина нон-фикшн», 2019 год.
- Тимофей Чернов — «Прогноз погоды на сто лет. Как меняется климат Земли и что с этим делать». «Фитон XXI», 2024 год.
В номинации «Естественные и точные науки» премии «Просветитель.Перевод» финалистами стали:
- Эд Йонг — «Необъятный мир: как животные ощущают скрытую от нас реальность». Перевод с английского — Мария Десятова, научный редактор — Михаил Никитин, редактор — Петр Фаворов. «Альпина нон-фикшн», 2024 год.
- Стюарт Ричи — «Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке». Перевод с английского — Алена Якименко, редактор — Екатерина Владимирская. CORPUS, 2024 год.
- Гвидо Тонелли — «Книга Бытия. Общая история происхождения». Перевод с итальянского — Дмитрий Баюк, научный редактор — Михаил Шевченко, редактор — Ирина Гачечиладзе. CORPUS, 2022.
- Джордан Элленберг — «Форма реальности. Скрытая геометрия стратегии, информации, общества, биологии и всего остального». Перевод с английского — Евгений Поникаров, научный редактор — Михаил Гельфанд, ответственный редактор — Юлия Константинова. «Манн, Иванов и Фербер», 2023.
В номинации «Гуманитарные науки» в финал прошли:
- Карло Гинзбург — «Соотношения сил. История, риторика, доказательство». Перевод с итальянского — Михаил Велижев, научный редактор — Всеволод Зельченко. «Новое литературное обозрение», 2024 год.
- Синклер Маккей — «Шифры цивилизации: коды, секретные послания и тайные знаки в истории человечества». Перевод с английского — Иван Богданов, научный редактор — Максим Суравегин, редактор — Ольга Бараш. «Альпина паблишер», 2023 год.
- Стивен Уокер — «Первый: новая история Гагарина и космической гонки». Перевод с английского — Наталья Лисова, научный редактор — Игорь Лисов, редактор — Вячеслав Ионов. «Альпина нон-фикшн», 2024 год.
- Юлиане Фюрст — «Цветы, пробившие асфальт: путешествие в Советскую Хиппляндию». Перевод с английского — Ирина Косалс, научный редактор — Софья Тимофеева. «Новое литературное обозрение», 2023 год.
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Фото: Deemerwha studio / Shutterstock
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