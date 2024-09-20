Зависть, вечность и скромность: о чем новая книга Евгения Гришковца «Порядок слов» (сразу 117 остроумных наблюдений!)?

ЗАВИСТЬ

Давайте признаемся, положа руку на сердце, что никакой белой зависти не существует. Есть либо зависть, которая всегда тёмная, либо что-то другое.

Если твой коллега, приятель, бывший сокурсник или старый друг присылает тебе счастливые фото с морем и пальмами за спиной или сообщает о большом своём успехе. Ты либо радуешься за него... Искренне! Либо где-то в глубине, за запретными дверями души у тебя портится настроение. Ты его, конечно, поздравишь, скажешь тёплые слова и сообщишь, что завидуешь ему белой завистью... Но мы же понимаем, что зависть была та самая, что ни на есть тёмная.

А нет страсти более глупой, лишающей сил и жизненных ресурсов, чем зависть. Зависть порождает ненависть, ведёт к подлости, жестокости, к социальным потрясениям, предательству и даже к войнам. В основе всякого геноцида лежит зависть.

И как же легко, а главное, свободно, могут жить и живут те, кому зависть не свойственна, кому она не присуща по рождению или в результате воспитания.

Если тебя раздражает едущий рядом с тобой в потоке машин «Роллс-Ройс», то нужно спросить себя: «А почему, собственно?» Тебя что, не устраивает собственная машина? Или ты сам хочешь «Роллс-Ройс» с водителем? Или ты уверен, что эта дорогущая машина добыта нечестным путём? Или где же справедливость? Почему ты радуешься новостям о том, что чьи-то яхты и дворцы арестованы в Европе? Что, позавидовал? Такого же? Яхту, «Роллс-Ройс», дворец?

А ты не думал, как будет выглядеть «Роллс-Ройс» возле твоего подъезда во дворе? Как к нему отнесутся соседи, что нацарапают на нём гвоздём? А знаешь ли ты, где взять к нему зимнюю резину и сколько стоит техобслуживание? А страховка? На какой разборке найти к нему запчасти? Возьмётся ли Витя или Ашот за кузовные работы?

А где держать зимой яхту, ты думал? Как её мыть? Сколько она сожрёт соляры за одну рыбалку или прогулку? Как ей управлять, где взять права для её управления или сколько надо платить капитану? А ты знаешь, что у него зарплата больше твоей в разы?

Кто будет натирать полы во дворце, пылесосить, чистить ковры и следить за садом? Окна мыть кто будет?

Так что если ты хочешь такую машину и яхту, если позавидовал... То надо понять, что вместе со всем этим тебе следует хотеть других родителей, другую жену, детей, друзей, работу, образование, соседей... Другое прошлое, настоящее и будущее... Нужно иметь другую жизнь!

То есть, если позавидовал, значит, признался себе, что вся твоя жизнь тебе не нравится, что ты живёшь плохо, не так как хочешь... Что ты попросту неудачник!

Может, тогда не завидовать, не раздражаться и не желать горя-злосчастья никому? Глядишь, и жизнь заиграет другими красками.

Как же приятно и как гордо дышать, верить и самому себе говорить, что никому не завидуешь. Спокойно видеть рекламу дорогих часов, автомобилей, проезжать мимо бутиков и ювелирных магазинов, рассматривать фотографии роскошных яхт, частных самолётов или прекрасных вилл на средиземноморской ривьере, читать список лидеров журнала «Форбс» или что-то из жизни звёзд Голливуда или спорта. И думать при этом: я никому не завидую!

Но что делать с приливами острой зависти, когда вижу, как весёлые парни покупают в уличном трейлере хот-доги, бургеры или шаурму и, смеясь, идут, жуют и запивают это сладкой газировкой, а потом ещё берут мороженое... Худые, поджарые, весёлые, беззаботные. Они, возможно, потратили последние свои деньги. Завтра их ждёт не более чем доширак с майонезом, в лучшем случае за весь день... Но теперь им весело и вкусно.

А я могу купить себе десять хот-догов, ведро газировки и весь ассортимент мороженого... И хочу! А шаурму?! Но что со мной станет? Как долго я буду икать и чувствовать отрыжку лютого лука и фарша, какие таблетки мне нужно тут же принять... Какую диету я нарушу, сколько буду себя корить за слабость и высчитывать калории, в чём стану себя ограничивать и сколько буду вспоминать о своём безрассудстве, вставая на весы?..

Нет, я, конечно, пройду мимо соблазна, но провожу парней завистливым взглядом.

Я не хочу снова так, как они... Не хочу снова быть студентом и изучать кучу ненужных дисциплин. Не хочу безденежья, не хочу мыкаться в поисках работы, не хочу глупых начальников, совсем не хочу жить в общаге или снимать убогую квартиру... Я даже не хочу быть снова молодым... Я просто хочу сожрать шаурму, не думая о последствиях и без последствий... Вот и завидую.

Когда кто-то со мной рядом в аэропорту или в самолёте увлечённо читает толстую книгу, какой-нибудь свежий бестселлер или классический роман... Читает с серьёзным и вдумчивым выражением лица, не отвлекается... Читает долго... Я смотрю на этого читателя и ловлю себя на мысли, что завидую.

Я вспоминаю, как сам так читал когда-то, запоем, везде... В транспорте, дома, в любую свободную минутку, днём, ночью... Как же давно я не читал большие и толстые книги! Не получается! Что-то отвлекает, тревожит, беспокоит... Начинаю читать, а мысли вдруг уводят куда-то, и нужно снова возвращаться и перечитывать... В голове текущие новости, мировая обстановка, военные сводки, тревога за детей, работу, какие-то расходы или отсутствие доходов...

А тут сидит человек и читает книгу. Сосредоточен- но, вдумчиво, с удовольствием. Он весь в повествовании, он весь не здесь. Значит, жизнь и нервы позволяют... Завидую.

Если после двух недель у моря, уже уставший от жары, не желающий больше купаться и изнывающий от пляжной скуки, вижу я белое дряблое тело в плавках... Вижу человека, который с восторгом бросается в море и кричит: «Маша! Вода шикарная! Давай ско- рее сюда, чего копаешься?..» Завидую! Вспоминаю себя двухнедельной давности и завидую.

Смотрю, как ребёнок ест арбуз, или плещется в воде, или вожделенно смотрит на что-то в магазине игрушек, и завидую силе наслаждения и желания.

Однажды молодой коллега на мой вопрос, чем он огорчён, ответил мне: «Ой, да мама позвонила, весь мозг вынесла!» Я тогда, через паузу, сказал ему: «Эх! Завидую тебе!» «Чему это?» — спросил он.

«Тому, что у тебя мама жива...» — сказал я.

Сказал и тут же понял — не завидую... Я рад за него!

18+