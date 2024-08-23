Театральная библиотека раскроет тайны «Горе от ума» Грибоедова — к 200-летию комедии

«...знакомые все лица!» — это выставка-путешествие по таймлайну произведения: от первых набросков фрагментов в 1822 году до публикации полного текста в 1833 году.
Как рассказали Собака.ru кураторы выставки «...знакомые все лица!», экспозиция пройдет с 26 августа по 26 октября в Театральной библиотеке и покажет редкие издания из фондов институции, включая первое печатное издание пьесы, альманах «Русская Талия» 1825 года, где были опубликованы первые отрывки комедии, и знаменитую «жандровскую рукопись» 1912 года, сохраненную другом Грибоедова сенатором, тайным советником и переводчиком Андреем Жандром.
Дополнят визуальный ряд материалы, связанные с культовой постановкой Георгия Товстоногова, премьера которой состоялась в 1962 году на сцене Большого драматического театра при участии по-настоящему звездного состава: Сергея Юрского, Кирилла Лаврова и Татьяны Дорониной. Покажут бэкстейджи со спектакля и фотографии самого действия, а также зарисовки главных героев комедии, выполненные актером и художником Анатолием Гаричевым.
Выставка «...знакомые все лица!» открыта с 26 августа по 26 октября 2024 года в Театральной библиотеке на улице Зодчего Росси, 2.
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