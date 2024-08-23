Театральная библиотека раскроет тайны «Горе от ума» Грибоедова — к 200-летию комедии

Дополнят визуальный ряд материалы, связанные с культовой постановкой Георгия Товстоногова, премьера которой состоялась в 1962 году на сцене Большого драматического театра при участии по-настоящему звездного состава: Сергея Юрского, Кирилла Лаврова и Татьяны Дорониной. Покажут бэкстейджи со спектакля и фотографии самого действия, а также зарисовки главных героев комедии, выполненные актером и художником Анатолием Гаричевым.

Выставка «...знакомые все лица!» открыта с 26 августа по 26 октября 2024 года в Театральной библиотеке на улице Зодчего Росси, 2.

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