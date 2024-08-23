Как рассказали Собака.ru организаторы «Недели Бориса Рыжего», серия мемориальных событий впервые пройдет с 31 по 8 сентября в Петербурге и посвящена екатеринбургскому поэту которые прожил недолгую жизнь, но дал свой голос лирике 90-х.

Старт совместной программе «Невидимого театра» и кабака «Вчера и навсегда» даст спектакль во дворе по дневникам и стихам Бориса Рыжего «Как хорошо мы плохо жили» режиссера Семена Серзина. Это «история потерянного поколения 90-х годов об утраченном навсегда детстве, своих кентах и их общей юности больших надежд и стремлений, которая погибла ни за что или увязла в застоявшемся и скучном безвременье телевизионных ниндзя, когда "низы привыкли, верхи научились"», — отмечают в «Невидимом театре». Посетить спектакль 31 августа возможно по регистрации.