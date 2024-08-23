В этом году уральскому поэту могло исполниться 50 лет.
«Как хорошо мы плохо жили»
Как рассказали Собака.ru организаторы «Недели Бориса Рыжего», серия мемориальных событий впервые пройдет с 31 по 8 сентября в Петербурге и посвящена екатеринбургскому поэту которые прожил недолгую жизнь, но дал свой голос лирике 90-х.
Старт совместной программе «Невидимого театра» и кабака «Вчера и навсегда» даст спектакль во дворе по дневникам и стихам Бориса Рыжего «Как хорошо мы плохо жили» режиссера Семена Серзина. Это «история потерянного поколения 90-х годов об утраченном навсегда детстве, своих кентах и их общей юности больших надежд и стремлений, которая погибла ни за что или увязла в застоявшемся и скучном безвременье телевизионных ниндзя, когда "низы привыкли, верхи научились"», — отмечают в «Невидимом театре». Посетить спектакль 31 августа возможно по регистрации.
6 сентября в «Авроре» состоится премьера фильма Семена Серзина «Рыжий» — с писателем и музыкантом Евгением Алехиным из групп «Макулатура» и «Ночные грузчики» в главной роли. Действие антибайопика разворачивается в Екатеринбурге 1990-х годов. Ироничный и свойский, Рыжий с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение. В фильме поэта сыграл писатель и музыкант Евгений Алехин из групп «Макулатура» и «Ночные грузчики». После премьеры в кабаке «Вчера и навсегда» состоится вечеринка со свободным входом (!), на которой не только угостят настойками по билету с фильма, но и устроят концерт фортепианной музыки, а завершится вечер диджей-сетом.
8 сентября в День рождения Бориса Рыжего в кабаке «Вчера и навсегда» поэт и автор текстов к песням Ваня Пинженин устроит поэтический слэм и прочтет стихи Рыжего. Вход свободный.
Борис Рыжий родился в 1974 году в Челябинске, но большую часть жизни провел в Свердловске (Екатеринбурге). Получив техническое образование в Уральском государственном горном университете, он, тем не менее, посвятил свою жизнь лирике. Его стихи — это проникновенные рассказы о жизни постсоветской России, о личных переживаниях и разочарованиях. Среди наиболее известных сборников поэта — «Второй приезд», «Отпуск в Арктику» и «Осколочное» — получили признание как в России, так и за рубежом. Творчество Рыжего было отмечено литературными премиями, включая «Антибукер» и премию имени Арсения и Андрея Тарковских. Поэт трагически погиб в 2001 году, покончив с собой в возрасте 26 лет.
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