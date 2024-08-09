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В «Редакции Елены Шубиной» выйдет ироничная проза о Петербурге Арины Обух «Следующая остановка — "Пионерская-стрит"»

Новая книга петербургской писательницы и художницы расскажет о повседневности Петербурга через образы известных его обывателей. Это второй фикшн из серии «Петербург и его обитатели», начатой со сборника малой прозы Светланы Волковой «Великая любовь Оленьки Дьяковой».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Редакции Елены Шубиной»
Евгений Водолазкин

Писатель:

Если бы мне предложили подобрать определение для творчества Арины Обух — я бы выбрал слово «красота». Это тот случай, когда творческая манера определяется местом, где живёшь, когда город прорастает сквозь тебя и обретает новые черты. Красивы купола на свинцовом фоне и рассеянный свет, красивы тексты и картины Арины. Есть, наконец, красота повседневности, которую, подобно лондонскому туману Моне, видят немногие. Арина — видит. И кое-что рассказывает нам.

Как рассказали «Собака.ru» в «Редакции Елены Шубиной», выпускающей книгу, в вымышленном пространстве «Следующей остановки — "Пионерская-стрит"» «автор и его герои одной крови с городом — навсегда непостижимым, изменчивым, противоречивым, дождливым и прекрасным». Новый сборник малой прозы Арины Обух продолжит авторскую серию о родном городе и его жителях, начатую с повести «Муха имени Штиглица» (вошедшей также в книгу!). В 2019 году она попала в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», а годом позже — в длинный список премии «Ясная Поляна».

«Писатель Арина Обух смотрит на повседневность и дарит ей крылья: оживает памятник Александру III и возвращается на своё законное место ― на площадь Восстания; Бродский приходит на Васильевский остров (не умирать, а просто приходит!); «Печальный Ангел» слушает историю о том, почему он появился на набережной Карповки; островитянка Любовь Дмитриевна учит чайку летать; слепые рассказывают зрячим, какого цвета небо у Ван Гога; рыбак ловит рыбу без удочки ― на слово, подходит к реке и говорит: «Ты моя любовь» ― и рыба сама выплывает из воды», ― рассказывают в пресс-релизе к выходу книги.

Выход книги намечен на август.

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