Знакомьтесь, Анна Теплицкая — дочь миллиардера выпускает дебютный роман о петербургском бизнесе 90-х (все совпадения с реальностью — случайны!)

Как быть, если ты наследница миллиардера?

Кто-то из вашего поколения превзошел успех своих родителей?

Сам по себе никто не прозвучал. Многие продолжают семейное дело, кто-то открывает свой небольшой бизнес, но вот чтобы взять и построить с нуля что-то глобальное — такого нет. Наверное, не хватает мотивации. Кого-то родители намеренно ограничивают в финансах, но обычно это вызывает злость. Я знаю случай, когда сын, лишившись доступа к счету, пошел работать уборщиком, чтобы папе было стыдно. На детей ведь ложится большая нагрузка: из-за преемственности большого бизнеса они лишены права выбора. Я не давлю на детей: моя дочь Ева — начинающая певица, планирует попасть в программу «Голос» в этом году, мой сын Аркадий-младший — талантливый раздолбай.

В романе «Все их деньги» есть фраза, с которой все начинается: «Мы продали нашу новогоднюю елку тридцать первого декабря». Так вот, ее придумал он. Мой брат, двадцатипятилетний плейбой, хочет заниматься бизнесом, но получается с переменным успехом. Пока что бы он ни сделал, папа недоволен.

Мне проще. Как девочка, я всегда была любимицей, мне никогда ни в чем не отказывали. Мама с папой развелись, когда мне было лет десять. И папа у меня был субботне-воскресный, всегда праздник: такая величина, такая энергетика, всегда в движении, с кучей проектов, каких-то ресторанов. Шел папа, а позади него всегда штук пять красивых женщин. Но я не осуждала его. Он и правда необыкновенный. Коротко о более заметных чертах характера: когда моим детям было лет по пять, мы всей семьей играли в «Монополию» на яхте. Когда мой отец понял, что проигрывает, то выбросил все фишки в море, следом и поле полетело. Папа ненавидит проигрывать, и неважно кому, даже детям. Может, поэтому и в жизни, да и в романе «Все их деньги», старшие всегда побеждают.

У вас есть семейные традиции?

Только одна: в субботу в пять часов все должны собраться за большим обеденным столом, иначе будет скандал.

Про детей богатых родителей рассказывают множество страшных историй: зависимости и рехабы, декадентство и богемный образ жизни — с большими деньгами справиться бывает непросто. Что скажете про себя?

К сожалению, я не замешана ни в чем скандальном. Да, иногда спрашивают, как мне живется с такой фамилией. Но дело в том, что петербургская элита все-таки местечковая, в масштабах страны мы не на слуху, как Абрамовичи или Михельсоны. Так что никто меня особенно не знает. Мы скромно жили, бабушка — школьная учительница истории, дедушка — инженер.

Я рано вышла замуж за простого сотрудника МВД и, окончив журфак, открыла салон красоты. Меня тогда волновала не карьера, а то, как я выгляжу, мы с подругами проводили там много времени. Но безмерно любимая бабушка мечтала видеть меня в науке. Чтобы отделаться, я сказала, что если поступлю на бесплатное отделение аспирантуры, то так уж и быть. Я осознавала свои ничтожные шансы и в глубине души была этому рада. Но случилось чудо: я получила одно из трех бюджетных мест на филфаке. Пришлось учиться, и это определило мою писательскую карьеру.

Я была из тех богатых дочек, которые не хотят продолжать папин бизнес, и в двадцать семь устроилась преподавателем русского языка и литературы в Высшую школу народных искусств. Эта академия, здание которой находится в Михайловском саду, изучает культурные коды России. Ректор считает, что промыслы, которые пришли на место ремесленничества, упрощают народные искусства, и видит своей миссией их возрождение. Я ездила по России, филиалы академии есть в городах — центрах народного искусства: в Холуе, Федоскино, Вологде, Богородске. Это было интересно. А в тридцать один год я стала самым молодым проректором Петербурга.

В академии знали, что ваш папа — миллиардер?

Нет, вообще никто. Первые полгода меня шпыняли: принесите чай, принесите кофе. А я и приносила, работа же такая. Потом со всеми подружилась, стала продвигаться в карьере, получила звание доцента. Был забавный случай. За мной ухаживал один культуролог. И как-то он мне говорит: «Анна Аркадьевна, разрешите, я вас провожу». А папа подарил мне выпендрежный спорткар Maserati, который я парковала за три квартала, и пешочком топала на работу. Я спрашиваю: «А вам куда?» Он отвечает: «Мне к метро». — «А, ну мне тоже». И вот декабрь, зима, я в туфельках, мы идем минут пятнадцать по каналу Грибоедова. Я уже проклинаю все на свете, но мы добираемся до вестибюля метро. «А где ваш проездной?» — «Дома забыла». Беру жетон, мы спускаемся вниз. «Вам на какую ветку?» — «А вам на какую?» — «Мне на красную». — «Ой, а мне на другую». Я ведь даже цветов в метро не знала. Ужасно, конечно, но потом было очень смешно.

Года через три моего преподавательства завхоз пришла в учительскую и спросила, не дочь ли я миллиардера Аркадия Теплицкого, про которого она вчера прочла в газете. Тогда все раскрылось, но у меня уже были и должность, и репутация. Я рада, что добилась этого сама. Мне было важно знать, что я могу.