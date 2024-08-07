«Чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции»: объявлена программа восьмого фестиваля «День Д»

Старт фестивалю даст серия лекций «Город, которого нет: повседневная жизнь "позднего" Ленинграда» в пространстве «Сообщество» Новой Голландии, где на время программы будет располагаться Лекторий «Дня Д». Свои лекции 31 августа прочтет краевед и писатель Лев Лурье, историк моды Марина Скульская, сценарист и поэт Валерий Попов, журналист и переводчик Ольга Набокова, Дмитрий Черепанов. Лев Лурье расскажет о многогранности личности Довлатова и раскроет детали его эмиграции в США.

31 августа и 1 сентября на улице Рубинштейна можно посмотреть спектакль от объединения «Гостиная Хамс», а также прокатиться на ретроавтобусе в рамках тематических экскурсий «Довлатов вокруг Рубинштейна» и «Комнаты Довлатова: музей советского быта».