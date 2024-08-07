«Чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции»: объявлена программа восьмого фестиваля «День Д»

В программе как традиционные лекции, показы и экскурсии, так и презентация сборника, телеграм-бота по мемориальным местам писателя от Дома Культуры Льва Лурье, а также поэтический слэм и многое другое. Рассказываем подробности.
В Петербурге в восьмой раз проведут фестиваль «День Д», посвященный жизни и творчеству Сергея Довлатова. В этом году все события — их запланировали около 60 (!) — будут объединены общей темой повседневной жизни «позднего» Ленинграда и восстановлению памяти о Ленинградской среде писателя. Проект, который пройдет с 31 августа по 1 сентября, охватит разные площадки города, начиная от Новой Голландии и пространства «Вавилов Лофт», улицы Рубинштейна до Кабаре «Шум».
Лев Лурье
Идеолог «Дня Д», историк:
В конце 80-х — начале 90-х годов в нашей стране случился переворот, изменивший ее не меньше, чем события 1917-го и 1929-го. В сущности, сейчас мы живем в другом информационном пространстве, окружены другими предметами, сидим на других скамейках и больше не опускаем 2 копейки в телефон-автомат. В результате герои Довлатова живут в обстановке, которая современному молодому читателю также непонятна, как жизнь Вронского в «Анне Карениной». Страсти, обиды, неудачи остаются неизменными, а окружающий мир требует комментария. Попытке восстановления ленинградской среды 70-х годов посвящен лекторий Дня Д-2024 и некоторые другие события фестиваля.
Старт фестивалю даст серия лекций «Город, которого нет: повседневная жизнь "позднего" Ленинграда» в пространстве «Сообщество» Новой Голландии, где на время программы будет располагаться Лекторий «Дня Д». Свои лекции 31 августа прочтет краевед и писатель Лев Лурье, историк моды Марина Скульская, сценарист и поэт Валерий Попов, журналист и переводчик Ольга Набокова, Дмитрий Черепанов. Лев Лурье расскажет о многогранности личности Довлатова и раскроет детали его эмиграции в США.
31 августа и 1 сентября на улице Рубинштейна можно посмотреть спектакль от объединения «Гостиная Хамс», а также прокатиться на ретроавтобусе в рамках тематических экскурсий «Довлатов вокруг Рубинштейна» и «Комнаты Довлатова: музей советского быта».
В книжном «Порядок слов» покажут короткий метр больших режиссеров Ленинградской студии документальных фильмов о разных этапах жизни ленинградцев в 1970-х годах. В программе смотров «Каждый год в июне» Ирины Калининой, «Ночь разведенных мостов» Николая Обуховича, «Три боевых патрона» Валерия Гурьянова и «День переезда» Людмилы Станукинас.
Вечер продолжится в клубе «Фонтанка-69», где сооснователь места и продюсер Денис Рубин проведет поэтический слэм и представит спектакль-читку «Тихий герой» по книге редактора и писателя, автора канала «Здесь был Майк» Игоря Кузьмичева. В завершении первого дня фестиваля состоится премьера постановки режиссера Даниила Каширина «Бляха» по мотивам повести «Зона» и другим работам Довлатова.
1 сентября в клубе «Фонтанка-69» покажут премьеру экспериментального концерта режиссера Александра Иванова «Джаз-рассказ». Переводить тексты Довлатова на музыку будет актер Кузьма Стомаченко, клавишник Лев Шишкин, саксофонист Алексей Стадник, ударник Андрей Панин, вокалистка Анна Петросян. Вечером на той же площадке свою «минуту славы» получат и современные авторы, которые прочтут произведения ленинградских поэтов-семидесятников вперемешку со своими.
В этот же день в пространстве «Линза Лофт» на одно мгновение можно будет надеть оригинальный нью-йоркский пиджак писателя, а также посмотреть спектакль-фантазию «Выбрал свободу» от студентов факультета искусств СПбГУ.
Программа будет обновляться.
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