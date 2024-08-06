«Все свободны» запускают букхоппинг-променады по книжным кварталам Петербурга

Как рассказали «Собака.ru» в команде «Все свободны», пешеходные букхоппинг-прогулки посвящены всем петербургским книгоманам и будут интересны тем, кто хочет взглянуть на знакомый город глазами книготорговца, владельца небольших локальных лавок и актуальных нетривиальных букинистических пространств.

Пешеходный маршрут «Книжный квартал», который пройдет 17 августа, прольет свет на недавно самообразованный район с многочисленными книжными спотами, шоу-румами и знаковыми литературными хайлайтами от Литейного проспекта до улицы Радищева и от Некрасова до Чайковского.

Променад «Между Мойкой и Фонтанкой», который можно посетить 24 августа, расскажет о связях между искусством и литературой.

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