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В Музее-квартире Александра Блока пройдет день памяти поэта

Цикл мемориальных событий охватит также музыкальную программу и экскурсионные прогулки по местам силы литератора.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Как рассказали Собака.ru в пресс-центре Музея истории Петербурга, поэзия Александра Блока неразрывно связана с Петербургом — «городом, который он описывал через туманы, белые ночи и неспешные воды Невы». Эта лирика оживляет образы Васильевского острова, его соборов и университетских зданий.

День памяти поэта Серебряного века русской литературы Александра Блока пройдет 7 августа в Музее-квартире его имени. В рамках мемориального дня можно посетить два экскурсионных маршрута: «Блоковские усадьбы Ямбургского уезда» под руководством протоиерея Георгия Пименова, а также автобусно-пешеходную экскурсию «Город мой неуловимый…» с ведущей Анной Горегиной. В программе также посещение Смоленского кладбища, панихида в храме Воскресения Христова и посещение могилы Александра Блока на Литераторских мостках Волковского кладбища. Мемориальный день завершится музыкальным вечером «Далекая юность» с романсами Юрия Шапорина на стихи Блока в исполнении тенора Даниила Соколова и концертмейстера Любови Филатьевой.

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