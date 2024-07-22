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В Петербурге запустили пешеходный экскурсионный маршрут по мемориальным местам Чехова

Новый аудиогид охватит 13 адресов, история которых погрузит в мир чеховской эпохи.

Everett Collection / Shutterstock

В 2024 году Центральная районная библиотека имени Антона Павловича Чехова во Фрунзенском районе: 120 лет со дня смерти Антона Павловича Чехова и 70 лет с момента присвоения библиотеке его имени. В честь этих мемориальных дат был запущен новый пешеходный маршрут — аудиоэкскурсионный маршрут включает тринадцать значимых адресов, связанных с жизнью и творчеством писателя.

«Имя Чехова совсем не ассоциируется с нашим городом. Но на самом деле с Петербургом связаны знаковые для Антона Павловича имена и локации. Именно здесь он состоялся как литератор и драматург. Именно в нашем городе он встретил тех, кому суждено было сыграть важную роль в его жизни — людей, которые открыли ему путь в литературу», — отмечают в пресс-службе Фрунзенского района.

В маршрут вошли улицы Чехова, Рылеева, Восстания, Марата, Некрасова, Жуковского, Большая Морская, Рубенштейна, Кровенский и Дмитровский переулки, набережные Фонтанки и Грибоедова, Владимирский проспект. Аудиогид «Чеховский Петербург» можно прослушать бесплатно на платформе Izi.travel.

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