«Нате»! Библиотека Маяковского проведет фестиваль ко дню рождения поэта

Старт двухдневному фестивалю даст выставка «Маяковский. Трибьют» — кураторский проект искусствоведа Анастасии Прониной с работами современных авторов, вдохновленных любовной перепиской между поэтом и его музой Лилей Брик. Ее можно будет увидеть уже 19 июля в Ротонде. Среди участников: Алексей Лука, Гриша Шаров, Максим Има, Анастасия Иваненкова, Миша Маркер, Иван Симонов, Ника Клецки, Маха Вебер, Саша Браулов, Синий Карандаш, Саня Закиров, Костя Ужве, Виталий Простов, Илья Мозги, Наталья Пастухова и Люба Лисицина. Авторов экспозиции объединяют два ключевых момента: они совмещают в своем художественном языке текст и изображение, а также их стрит-арт видят ежедневно тысячи петербуржцев. Выставка продлится до 20 августа.