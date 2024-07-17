«Нате»! Библиотека Маяковского проведет фестиваль ко дню рождения поэта

19 июля исполняется 131 год со дня рождения Владимира Маяковского. В программе традиционного летнего фестиваля по этому случаю — перформативная вечеринка, спектакли и еще больше поэзии. Рассказываем о самом интересном.
Старт двухдневному фестивалю даст выставка «Маяковский. Трибьют» — кураторский проект искусствоведа Анастасии Прониной с работами современных авторов, вдохновленных любовной перепиской между поэтом и его музой Лилей Брик. Ее можно будет увидеть уже 19 июля в Ротонде. Среди участников: Алексей Лука, Гриша Шаров, Максим Има, Анастасия Иваненкова, Миша Маркер, Иван Симонов, Ника Клецки, Маха Вебер, Саша Браулов, Синий Карандаш, Саня Закиров, Костя Ужве, Виталий Простов, Илья Мозги, Наталья Пастухова и Люба Лисицина. Авторов экспозиции объединяют два ключевых момента: они совмещают в своем художественном языке текст и изображение, а также их стрит-арт видят ежедневно тысячи петербуржцев. Выставка продлится до 20 августа.
Праздничный день 19 июля завершится поэтическим вечером «Люди, слушайте!» в библиотечном центре на Московском проспекте, 86, в рамках которого вспомнится лирика Маяковского.
Цикл фестивальных мероприятий продолжится футуристической постановкой «Володя-Маяк» 20 июля (успевайте зарегестрироваться!). В рамках спектакля также пройдет Лаборатория форум-театра. Покажут перформативный спектакль на стыке мокьюментари (псевдодокументалистика), настольных игр и практик форум-театра, когда зритель становится полноправным участником и действующим лицом постановки. Подробнее о практиках соучастия и о том, что такое «театр угнетенных», а также как все это связано с Владимиром Маяковским, расскажет театровед Алена Ходыкова 20 июля.
В рамках фестиваля также покажут прижизненные издания поэта и издания о нем. Заведующая сектором редких и ценных изданий библиотеки имени Маяковского Лариса Хрычикова познакомит гостей с книгами и прочитает лекцию «Эпоха Маяковского».
Фестиваль «НАТЕ!» пройдет с 19 по 20 июля.
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